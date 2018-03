Spektakulärer Erfolg der Exekutive: 22 Eigentumsdelikte in Niederösterreich konnten nun aufgeklärt werden. Die Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) NÖ führten seit längerer Zeit umfangreiche Ermittlungen gegen einen 23-jährigen einschlägig vorbestraften rumänischen Staatsbürger wegen Verdachts auf Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser.

Am 16. November wurde der Mann nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Deutsch-Wagram von Beamten der Polizei-Inspektion im Zuge einer Fahndung festgenommen. LKA-Ermittler konnten dem Beschuldigten im Zeitraum von 12. September 2017 bis zu seiner Festnahme am 16. November 2017 insgesamt 22 Eigentumsdelikte in den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach, Korneuburg und Baden zuordnen.

Dabei soll er vorwiegend Schmuck, Uhren, Bargeld, Golddukaten, Elektrogeräte und Bekleidung im Gesamtwert von fast 20.000 Euro gestohlen und einen Sachschaden von weiteren 20.000 Euro verursacht haben. Weiters soll der Mann auch Einbrüche in Autos begangen haben. Der mutmaßliche Täter zeigte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.