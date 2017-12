Karina Krichbaumer ist verzweifelt. Grund: Der gesundheitsgefährdende Schimmel in ihrer Wohnung in der Dr.-Helmut-Czink-Gasse kommt immer wieder. Von der „Allgemeinen gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft St. Pölten“ fühlt sich die Gänserndorferin im Stich gelassen: „Die reagiert nicht einmal mehr auf meine Beschwerden.“ Die Genossenschaft weist die Vorwürfe zurück.

Schimmel kommt immer wieder

Der Reihe nach: Krichbaumer, ihr Lebenspartner Harald Berthold sowie die gemeinsamen Töchter Lucie (7) und Amelie (2) bezogen im November 2015 die besagte Wohnung. Krichbaumer erinnert sich: „Schon im ersten Winter bemerkten wir vermehrt Schimmelbildung und Kälte in unserem Wohnzimmer bzw. in der Küche. Natürlich meldeten wir dies umgehend der Genossenschaft.“

Es folgten diverse Sanierungsmaßnahmen, auch an der Außenfassade. Krichbaumer: „Alles ohne Erfolg. Auch heuer begann mit der kalten Jahreszeit wieder die Schimmelbildung.“ Nicht nur der Schimmel sei das Problem, sondern auch das Wasser, das durch die Wärmebrücken entsteht und an den Zimmerwänden herunterrinnt, so die Gänserndorferin.

Schon einmal wurde der betroffene Verputz abgeschlagen und erneuert – ohne Erfolg. Der Schimmel kommt in der 1999 errichteten Wohnung jedes Jahr zurück. | NOEN

„Natürlich meldete ich das auch heuer wieder der Wohnungsgenossenschaft. Mittlerweile bekomme ich aber nicht einmal mehr eine Antwort.“ Und weiter: „Es interessiert offenbar niemanden, dass wir in einer desolaten Wohnung, für die wir viel Geld bezahlten, mit zwei Kindern leben müssen – wobei das jüngere an einer Herzerkrankung leidet.“ Der Familie sollen von der Genossenschaft sogar Vorwürfe gemacht worden sein. „Wir seien selbst schuld, weil wir zu wenig lüften und zwischen den Möbeln und den Wänden nicht einen halben Meter Platz lassen.“

Boden im Wohnzimmer nur 13 Grad „warm“

Dass aber die Bodentemperatur im Wohnzimmer teilweise nur 13 Grad beträgt, werde von der Genossenschaft nicht kommentiert, ärgert sich Krichbaumer: „Nachdem sich unterhalb eine Tiefgarage befindet, hat man offenbar auf die Wärmedämmung vergessen.“ In ihrer Not wandte sich die Gänserndorferin nicht nur an die NÖN, sondern meldete die Missstände auch dem Amtsarzt auf der Bezirkshauptmannschaft.

Was sagt nun die Wohnungsgenossenschaft dazu? Robert Lutz, der für die Region Gänserndorf zuständig ist, erklärt: „Wir hatten gleich nach der ersten Beschwerde reagiert und mittels Wärmebildkamera die Problemstellen eruiert. Dann wurde die Kellerdecke gedämmt und ein zusätzlicher Heizkörper montiert.“

Waren diese Maßnahmen vielleicht nicht ausreichend? Lutz: „Irgendwann sind auch unsere baulichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Der Schimmel kam auch erst, nachdem die Familie eingezogen war.“ Was heißt das jetzt? „Wir werden uns den Fall noch einmal ansehen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen setzen.“