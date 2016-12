In der jüngsten Gemeinderatssitzung gingen beim Thema „Erhöhung der Beiträge für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten“ die Wogen hoch. Der Zwist ging so weit, dass die SP-Mandatare die Sitzung verließen und damit eine Abstimmung vorerst verhinderten. Was war geschehen?

Tatsächlich wurde nicht um die Höhe der Beiträge, sondern um die Art ihrer Verrechnung gestritten. Die VP will diese von stundenweiser auf tageweise umstellen. Ein solches Vorgehen würde laut der geschäftsführenden SP-Gemeinderätin Karin Helbig aber eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung für viele Eltern darstellen.

VP-Bürgermeister Erich Hofer verteidigt das Bezahlmodell der VP. | Archiv

Helbig erklärt: „Vom Land NÖ wurde ein Mindestbeitrag von 50 Euro vorgeschrieben. Die Art der Verrechnung bleibt aber den Gemeinden überlassen.“ Das Entgelt (tageweise Verrechnung) würde, etwa bei einem Kind, das die Betreuung fünf Tage pro Woche in Anspruch nimmt, 102 Euro ausmachen – auch wenn es nicht den ganzen Nachmittag in der Betreuung bleibt. Helbig fordert deshalb eine flexiblere Lösung und hatte mit ihrer Fraktion ein Modell entworfen, das sie VP-Ortschef Erich Hofer vor besagter Sitzung vorlegte. Im Ortsparlament selbst habe man einen Antrag gestellt, über diese – für Eltern angeblich günstigere – Alternative abzustimmen. Aber: „Der Antrag wurde von der VP nicht zugelassen“, ärgert sich die Gemeinderätin. Durch das Verlassen der Sitzung habe man den Beschluss des VP-Modells aber vorerst verhindert.

Bürgermeister Hofer kontert: „Nach einer Sitzungsunterbrechung zur Begutachtung der Modelle habe ich entschieden, den Vorschlag der VP vor dem der SP abzustimmen. Daraufhin haben die Roten die Sitzung verlassen.“ Der SP-Antrag sei also nicht von vornherein abgelehnt worden. Das VP-Modell unterscheide sich weiters nur geringfügig von dem SP-Vorschlag. In beiden Fällen gäbe es Verteuerungen. Die Fortsetzung der Sitzung erfolgte am Montagabend. Über den Ausgang lesen Sie in der kommenden Ausgabe.