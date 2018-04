Im Zweijahres-Rhythmus gibt die Theatergruppe Kabaretts in abendfüllender Länge.

Lachsalven in der Gemeinde .

„Wir suchen uns Sketches aus, von denen wir meinen, wir können sie am besten umsetzen“, erklärt Obmann Johann Schuster die Auswahlkriterien. So viel darf verraten werden: Das Ensemble konnte – was das Publikum im voll besetzten Saal mit heftigem Beifall quittierte.

Die Leiden der Männer beim Schuhkauf ihrer Angetrauten oder geschlechterspezifische Unterschiede bei der Bestellung von Getränken boten Anspielungen auf aktuelle Tagesthemen und beste Unterhaltung. Auch der soziale Aspekt kam nicht zu kurz – so wird der Pfarre der Erlös einer Vorstellung für die Renovierung der Kirchenorgel gespendet.