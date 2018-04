Vergangenen Donnerstag ging die jüngste Sitzung des Ortsparlaments über die Bühne. Es war auch der letztmögliche Termin, das heurige Budget zu beschließen.

Die Mehrheit stimmte zwar dafür, aber die oppositionelle SPÖ ortet einen möglicherweise entscheidenden Formalfehler, der den Beschluss zunichtemachen könnte. GO7-Bürgerlisten-Bürgermeister Werner Pozarek sieht das anders: „Alles war korrekt.“

SP-Porsch: „Das lassen wir uns nicht gefallen“

Zur Erinnerung: Bis spätestens 31. März muss in einer Gemeinde das aktuelle Budget beschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, löst die NÖ Landesregierung den Gemeinderat auf, was wiederum Neuwahlen zur Folge hätte. Das Obersiebenbrunner Ortsparlament tagte am 29. März. 18 der 19 Mandatare waren anwesend, ein roter Gemeinderat fehlte entschuldigt.

SP-Chef Herbert Porsch: „Wir stellten den Antrag für eine geheime Abstimmung mittels Stimmzetteln. Dafür braucht man ein Drittel der Stimmen. Sieben waren dafür, elf dagegen.“ Und weiter: „Auf den ausgeteilten Stimmzetteln stand dann der Name des jeweiligen Mandatars.“

Porsch zeigt sich mehr als verärgert: „Das Ganze war somit nicht geheim und das lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden bei der Bezirkshauptmannschaft eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister und Vizebürgermeister einreichen.“ Sollte der Beschwerde stattgegeben werden, wäre der Beschluss nichtig und das Land müsste den Gemeinderat auflösen.

Zwölf hatten auf jeden Fall für und sechs (die gesamte SPÖ) gegen das Budget gestimmt. Nicht nur Pozarek, sondern auch VP-Vizebürgermeister Rudolf Greul kann die Aufregung unter den roten Genossen nicht nachvollziehen: „Die Abstimmung entsprach voll und ganz der Gemeindeordnung.“

Greul klärt auf: „Es stimmt, dass die SPÖ eine geheime Abstimmung beantragt hatte. Dafür braucht man aber eine einfache Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, was die Sozialdemokraten nicht zusammenbrachten.“ Deshalb hätten sie dann eine Abstimmung mittels Stimmzettel beantragt. Greul: „Dafür reicht ein Drittel der Stimmen.“ Diesen Antrag brachten die Roten durch.

„Bei so einer Abstimmung müssen aber die Namen der Mandatare auf den Zetteln stehen, das schreibt die Gemeindeordnung vor. Hätten wir das ohne Namen getan, dann hätte man die Abstimmung anfechten können“, so der VP-Vizebürgermeister abschließend.