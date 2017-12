Advent-Event mit viel Musik.

Am letzten Öffnungstag gab es beim „Advent im Weinviertel“ in Bad Pirawarth nochmals volles Programm: So zeigten Solisten und Ensembles der Musikschule St. Barbara unter der Leitung von Reinhard Stöckl und Olga Zeitlinger ihr Können.

Fixpunkt ist auch der Auftritt des Doppelquartetts des Bezirkslehrerchores Mistelbach. Nicht fehlen durfte auch der traditionelle Abschluss der Adventveranstaltungen durch die Trachtenkapelle Bad Pirawarth, die dick eingepackt unter der Leitung von Kapellmeisterin Marianne Dichtl auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmte.

Mittendrunter befanden sich natürlich VP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch sowie viele freiwillige Helfer aus den Vereinen.