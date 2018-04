Die Raiffeisenbank im Weinviertel betreibt klassisches Bankgeschäft – und das macht sie gut, wie die Bilanzzahlen 2017 zeigen. Bei der Ortsversammlung mussten sich die Geschäftsleiter Manfred Hanusch und Markus Wirrer sowie Obmann Christian Resch allerdings auch unangenehme Fragen zum Thema Filialpolitik gefallen lassen.

„Vorerst wird es keine Schließungen mehr geben“, konnte Resch die Lage beruhigen. Grund für den Unmut sind die geänderten Öffnungszeiten in Gaweinstal (Bezirk Mistelbach), die Mitglieder sahen darin schon Vorzeichen für ein gänzliches Auflassen der Filiale.

"Wir finanzieren gerne Ihr Bauprojekt"

Weitaus positiver ist die geschäftliche Entwicklung der Bank. Sowohl im Einlagen- als auch im Ausleihungsgeschäft erreichte die Bank Zuwächse. Mit 46,8 % geht der überwiegende Teil der Kredite in Form von Hypothekar- oder Konsumfinanzierungen an Private. Weitere wichtige Sparten sind Handel und Gewerbe, die öffentliche Hand sowie Land- und Forstwirtschaft. Es sind wohl interessante Zeiten, wenn eine Bank sehr deutliche Aufrufe nach neuen Kreditkunden macht. „Empfehlen Sie uns bitte bei Freunden und Ihrer Familie weiter, wir finanzieren gerne Ihr Bauprojekt oder Ihren Konsumwunsch“, so Hanusch. Mit einer Eigenmittelquote von 24,4 % gegenüber dem gesetzlichen Erfordernis von 12,24 % ist die Bank auch gut in den „trockenen Tüchern“.

Bankstellenleiterin Eva Meißl und ihr Team informierten über Sponsorprojekte. So werden Malwettbewerbe für die Volksschulkinder abgehalten und örtliche Vereine unterstützt. Obmann Resch behandelte in seinem Referat die technischen Innovationen. Übrigens: Er hat jetzt eine Frau im Haus, die immer tut, was er will – Sprachassistentin „Alexa“ von Amazon.