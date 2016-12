Bad Pirawarth

Das Rückhaltebecken Kleinharrasbach wurde nach zweijähriger Bauzeit nun mit etwas Verspätung offiziell durch VP-Landesrat Stephan Pernkopf seiner Bestimmung übergeben. Das Projekt ist Teil eines Pflegekonzeptes des Weidenbach Wasserverbandes zum Schutz vor 100-jährlichem Hochwasser.

In Trockenzeiten ist der Kleinharrasbach ein eher bescheidenes Gewässer. Durch seine topographische Lage schwillt die Durchflussmenge bei Starkregen jedoch auf das Dreifache an, die Folgen waren in der Vergangenheit zu sehen: Äcker verwandelten sich in Seen, andrückendes Wasser bedrohte Wohngebäude und die Kurklinik. Ein Erddamm und ein vorgelagertes Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 135.000 Kubikmeter sollen das künftig verhindern.

Durch die gezielte Ableitung wird auch die Wassereinflussmenge bei der Einmündung in den Weidenbach verringert und flussabwärts gelegene Gemeinden geschützt. Die Baukosten für das Projekt von 980.000 Euro wurden über Bund, Land Niederösterreich und dem Weidenbach Wasserverband aufgebracht.

Als Nebeneffekt steht den Bürgern und den Kurgästen ein Naherholungsraum zur Verfügung, Wege laden zum gemütlichen Spazierengehen und zur sportlichen Betätigung ein. Damit einher geht die Verbesserung der Wasserökologie. Der strukturierte Bachlauf mit Flachwasserzonen bietet Lebensraum für Fische und Vögel.

Im Rahmen des Festaktes nahm Pater Cosmas Caripatt die Segnung des neuen Bauwerkes vor. Unter den Ehrengästen begrüßte VP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch auch Norbert Knopf und Thomas Rögner von der Abteilung Wasserbau sowie VP-Vizebürgermeister Josef Kaufmann.