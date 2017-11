Zum 31. Mal findet in Bad Pirawarth der „Advent im Weinviertel“ statt.

Die Eröffnungsfeier des Erfolgsevents ging am Sonntag über die Bühne. VP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch konnte dazu auch VP-Landtagsabgeordneten René Lobner begrüßen.

Der Chor und die Tanzgruppe der Neuen Mittelschule Gaweinstal sowie das Trio „Vitazz“ sorgten für einen feierlichen Rahmen.

Der Markt in Bad Pirawarth ist an allen vier Adventsonntagen sowie am Samstag, den 9. Dezember, geöffnet. Ausgestellt werden Krippen vom Wiener Krippenverein Herbststraße.

Ein Rahmenprogramm mit Dichterlesungen und Konzerten sowie kulinarische Schmankerl sorgen für Wohlfühl-Stimmung.