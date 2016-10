Weil in ihrer Wohnung größere Mengen des Medikaments sichergestellt wurden, rechnet die Polizei mit weiteren Opfern und veröffentlichte daher ein Foto der Frau. Die Niederösterreicherin wurde bereits Ende September festgenommen, sie ist in Haft.

Die Tat soll die Frau bereits am 14. August in einem Lokal in der Pernerstorfergasse verübt haben. Gearbeitet hat die 41-Jährige in dem Cafe nicht, sie war arbeitslos gemeldet. Gegen 0.30 Uhr soll sie das Eis des Opfers mit dem Medikament versetzt haben. Der Mann wurde benommen. "In weiterer Folge hat er bemerkt, dass ihm Zigaretten und Geld fehlen", schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Betäubungsmittel bei Hausdurchsuchung entdeckt

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten schließlich zur Niederösterreicherin. Sie wurde am 28. September von Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd, festgenommen. In ihrer Einvernahme bestritt sie die Tat.

Bei einer Hausdurchsuchung ihrer Wohnung in der Gemeinde Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) stellten die Ermittler eine größere Menge des betäubenden Medikaments sicher. "Aufgrund der ungewöhnlichen Menge ist anzunehmen, dass es weitere Opfer gibt, die noch keine Anzeige erstattet haben", sagte Eidenberger.

Polizei rechnet mit weiteren Opfern

Sachdienliche Hinweise zu weiteren Taten bzw. möglichen Opfern nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 entgegen.