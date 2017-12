Sturmtief Herwart Ende Oktober ist noch in Erinnerung – vergangene Woche fegte erneut ein Föhnsturm über das Land: Von Dienstag auf Mittwoch sorgten die Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h für fast 100 Feuerwehreinsätze in ganz NÖ, vor allem in den Bezirken Gänserndorf, Mistelbach, Bruck, Mödling und Tulln.

Vor allem Bäume, die beispielsweise auf Leitungen gestürzt waren, mussten laut Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando beseitigt werden. Dem Sprecher zufolge rückten insgesamt 85 Wehren mit fast 900 Mann aus.