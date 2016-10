Gegenüber den Vormonaten ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk erfreulicherweise gesunken: Ende September waren beim AMS Gänserndorf 3.962 Personen – somit also 6 Prozent weniger als im August und 2,7 Prozent weniger als im Juli – als arbeitslos vorgemerkt. „Im Jahresvergleich mussten wir allerdings eine Steigerung um 4,4 Prozent hinnehmen“, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiter Alfred Walbert.

Nachfrage nach Arbeit größer als Angebot

Trotz des deutlichen Beschäftigungswachstums von 2 Prozent im August sei die Nachfrage nach Arbeit größer als das Angebot. Vor allem Frauen suchen vermehrt den Einstieg in den Arbeitsprozess. Dazu kommen noch ältere Arbeitnehmer, die aufgrund der geänderten Pensionsbestimmungen bis zum Regelpensionsalter arbeiten müssen.

Eine noch geringe Rolle spielen Asylanten am Arbeitsmarkt des Bezirks. 100 Personen mit Asylstatus befinden sich aktuell auf Arbeitssuche, das sind 2,5 Prozent aller Vorgemerkten.

Branchenmäßig betrachtet ist die Beschäftigungssituation in den Bereichen Produktion und Bau intakt. Im Handel und auch in der Gastronomie bzw. im Beherbergungswesen drücken sich Zukunftspessimismus und nachlassende Konsumfreudigkeit in steigenden Zahlen der Vorgemerkten aus. „Demzufolge sind im September auch deutlich mehr Frauen von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffen als Männer“, erklärt Walbert.

Erfreuliches bei Jugendlichen-Beschäftigung

Erfreuliches gibt es im Bereich der Jugendlichen-Beschäftigung zu berichten: Mit einem Minus von 4,4 Prozent ist die Zahl der jungen Menschen ohne Job deutlich geringer als im Vorjahr. Unverändert schwierig bleibt die Perspektive für Menschen ohne adäquate Berufsausbildung. 44 Prozent der Arbeitslosen haben nur einen Pflichtschulabschluss vorzuweisen.

Nach wie vor robust präsentiert sich der Stellenmarkt. „Das AMS Gänserndorf hat für seine Kunden im September 224 neue Stellen geworben“, freut sich der AMS-Chef.

Am Lehrstellenmarkt bleibt das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage trotz leicht steigender Zahl an Lehrstellenmeldungen deutlich sichtbar. 136 Lehrstellensuchende stehen 20 offenen Lehrstellen gegenüber. Viele Jugendliche nehmen das Angebot der staatlichen Ersatzlehre in Anspruch. Im September ist die Anzahl an Schulungsteilnehmern auf 756 Personen gestiegen und liegt damit um 14 Prozent höher als im Vorjahr.