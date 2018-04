Etliche Ortschefs des Bezirks packte am Wochenende die Wanderlust. Auch einige Bürger gesellten sich dazu.

Bürgermeister-Wallfahrt: Politiker zogen Sportschuhe an .

Geballte Bürgermeisterkraft machte sich am Franziskusweg auf zur Wallfahrt. Start war in Prottes, wo Dechant Kazimierz Wiesyk das Glaubenszeichen segnete.

Der Weg führte weiter nach Schönkirchen-Reyersdorf, wo die Gruppe die heilige Messe besuchte und beim Markusfest Halt machte. Der Dechant war in seinem Element, durfte er doch an diesem Tag auch das Glaubenszeichen in dieser Gemeinde segnen.

Nach einer kleinen Stärkung wurde die letzte Etappe nach Auersthal in Angriff genommen, wo die Ortschef sichtlich zufrieden das Mittagessen im Gasthaus Sommer einnahmen.

Erfreulicherweise beteiligten sich auch etliche Bürger der am Weg liegenden Gemeinden. Für die Organisation verantwortlich zeichnete Franz Marschler, der für nächstes Jahr gleich die Etappe bei Ebenthal ankündigte.