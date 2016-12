Wie schon in der ersten Stichwahl am 22. Mai machte auch diesmal FPÖ-Kandidat Norbert Hofer das Rennen im Bezirk. Einziger Unterschied zum letzten Urnengang: Der ehemalige Grünen-Politiker und jetzt unabhängige Alexander Van der Bellen konnte prozentuell in 43 der 44 Gemeinden des Bezirks zulegen und somit den Abstand zu seinem Kontrahenten verringern.

FPÖ-Bezirksparteichef Herbert Steindl: „Wir können auf das Ergebnis im Bezirk stolz sein.“ | NOEN, NÖN

55 Prozent der gültigen Stimmen im Bezirk gingen nun an Hofer, Van der Bellen bekam 45 Prozent – die Briefwahlkarten sind hier bereits eingerechnet. Im Mai hatte Hofer 58,5 Prozent der Stimmen im Bezirk Gänserndorf erhalten und Van der Bellen 41,5 Prozent (inklusive Wahlkarten).

Was sagen die Parteigranden der Region zum Wahlausgang? Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz ist natürlich mehr als zufrieden: „Trotz größter Bemühungen und finanziellen Aufwands haben die Blauen eindeutig verloren. Bei der Stichwahl im Mai hatte Hofer im Bezirk wesentlich mehr Stimmen als Van der Bellen.“

Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz: „Van der Bellen konnte im Bezirk deutlich zulegen.“ | NOEN

Kainz weiter: „Wir freuen uns, dass Alexander Van der Bellen ein zweites Mal zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Er hat gesiegt und mit ihm nicht nur das Ansehen des Amtes, sondern auch das Ansehen Österreichs in Europa und auf der Welt.“ Welche Farbe der Bezirk Gänserndorf tatsächlich hat, werde erst der nächste Urnengang zeigen: „Bei dem stehen dann wieder alle Parteien zur Wahl.“

Weniger euphorisch zeigt sich naturgemäß FPÖ-Bezirksparteichef Herbert Steindl: „Wir können wohl stolz auf ein großartiges Ergebnis blicken, wenn auch das Tüpfelchen auf dem i, der bundesweite Wahlsieg, fehlt. Mit dem drittbesten Ergebnis niederösterreichweit können wir zuversichtlich sein, auch künftige Wahlen zufriedenstellend zu bewältigen.“

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Roman Sigmund: „Man kann Van der Bellen gratulieren.“ | NOEN

Warum konnten die Blauen den ersten Platz im Bezirk halten? Steindl: „Eine beispiellos schmutzige Hetz- und Angstkampagne gegen Hofer hat bei uns ihre Wirkung verfehlt und nur sehr wenige Stimmen gekostet. An der Stelle von Van der Bellen würde ich mich fragen, ob ich mich über Stimmen freuen kann, die vorwiegend von ängstlichen und verunsicherten Wählern stammen.“

Durchaus zufrieden mit dem Ergebnis zeigen sich hingegen die Vertreter jener zwei Parteien, die bei diesem Wahldurchgang nur noch die Beisitzer stellten.

SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Willi Binder: „Der erfolgreiche Weg kann jetzt fortgesetzt werden.“ | NOEN

SP-Bezirksgeschäftsführer Willi Binder spricht von einem erfolgreichen Weg, den Heinz Fischer vorgegeben habe und der jetzt fortgesetzt werden könne. „Der Bundespräsident hat andere Aufgaben, als in den Medien oft dargestellt wurde, etwa diplomatische Beziehungen zu pflegen. Diese Tür hätte uns Hofer sicher nicht öffnen können“, so Binder, der auch den Stimmenrückgang Hofers im Bezirk positiv anmerkt.

„Der Wählerwille hat entschieden – man kann Van der Bellen gratulieren“, sagt Roman Sigmund, Bezirkspartei-Geschäftsführer der ÖVP. Er sei vor allem fasziniert, „dass sich das Volk mittlerweile zum dritten Mal aufgerafft hat, wählen zu gehen“. Dies zeige, dass die Bürger gewillt sind mitzubestimmen. Ob sich mit einem von den Grünen unterstützten Präsidenten etwas ändern wird, könne er noch nicht sagen: „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“