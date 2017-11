Neben den heurigen Wetterkapriolen bereiteten die zunehmenden Diebstähle auf den Feldern im Marchfeld den Landwirten große Sorgen: „Die Polizei kann ja nicht rund um die Uhr alle Feldwege überwachen.“

Ein dreister Dieb, der 31-jährige Ernest S. aus der Slowakei, und ein Helfer gingen der Polizei nach mühevoller Kleinarbeit aber ins Netz. S. und sein 22-jähriger Komplize schlugen in Oberweiden, Stopfenreuth, Engelhartstetten, Loimersdorf, Witzelsdorf, mehrfach in Weikendorf, Wagram an der Donau und Lassee zu: Sie zapften Dieseltreibstoff aus Tanks von Aggregaten zur Feldbewässerung ab. In Obersiebenbrunn ließ das Duo neben Treibstoff auch Batterien, Aggregate sowie eine SMS-Steuerung mitgehen.

Im Alleingang drang Ernest S. ins Areal der Mülldeponie in Stripfing ein, brach einen Container auf und stahl, was nicht niet- und nagelfest (unter anderem eine Werkzeugkiste, ein Verbandskasten, Gummischürzen und Handschuhe) war.

Das Duo zeigte sich vor Gericht geständig und beteuerte: „Wir brauchten das Geld für unsere Familien“. Für den Hauptakteur Ernest S. setzte es eine teilbedingte Freiheitsstrafe: Zwölf Monate, davon muss er vier Monate hinter Gittern absitzen.

Der Helfer kam mit einer achtmonatigen Bewährungsstrafe davon. Das Urteil ist rechtskräftig.