Ein knapper Eintrag ins Firmenbuch markiert den rechtlichen Wendepunkt: Die Volksbank Marchfeld ist Geschichte, an ihre Stelle tritt die Marchfelder Bank. Die Umgründung stellt im Spiegel der europäischen Wirtschaftsentwicklung eine beträchtliche Revolution dar. Entgegen grassierender „Fusionsepidemien“, die schlussendlich alle das Ziel haben, den Aktionärswert zu erhöhen und Kosten, zumeist auf dem Rücken des Personals, einzusparen, gingen die Marchfelder mit nahezu hundertprozentiger Zustimmung der Eigentümer den umgekehrten Weg. Die NÖN sprach mit Vorstandsdirektor Erich Fellner.

NÖN: Noch prangt der Volksbank-„Flügel“ an der Fassade. Wann wird der Außenauftritt der Bank geändert?

Erich Fellner: Wir stecken mittendrin (zeigt auf den Schreibtisch dominierende Werbeartikel im neuen Design). Bis Ende März müssen alle Beschriftungen in den Außenbereichen geändert sein, für Innenbeschriftungen haben wir einen Monat länger Zeit. Natürlich ist es in unserem Interesse, sobald als möglich unsere Unabhängigkeit auch entsprechend darzustellen. Es wird bereits intensiv daran gearbeitet.

Wie sieht es mit den Sponsorenverträgen aus? Einige Sportvereine tragen sogar „Volksbank“ in deren Namen.

Fellner: Hier sind Verhandlungen und Gespräche, gegebenenfalls Umbenennungen der Vereine notwendig. Das ist ein Prozess, der noch im Laufen ist.

Wie ist jetzt die Stimmungslage? Wie reagieren die Kunden auf den neuen Status?

Fellner: Die Resonanz unserer Kunden ist äußerst positiv. Als Partner der regionalen Wirtschaft und der Privatkunden wird an uns geschätzt, dass die Kompetenz vor Ort ist, und zwar wirklich unabhängig von irgendwelchen Konzernstrategien, die in anderen Städten und sogar Ländern vorgegeben werden. Entscheidungen werden rasch und auf kurzem Wege getroffen, das ist sicher ein großes Plus für uns.

Für die Mitarbeiter waren die letzten Monate ein ständiges Gezerre zwischen Hoffen und Bangen. Wie sieht es jetzt aus?

Fellner: Entspannt, mit einer gehörigen Portion Optimismus und Motivation. Die Mitarbeiter wissen, dass ihre Arbeitsplätze gesichert sind, und dass jeder Erfolg, den sie erringen, dazu beiträgt, dass das auch so bleibt – und zwar auf sehr direktem Weg. Die erwirtschafteten Gewinne bleiben in der Region. Das ist auch eine der Auswirkungen der Unabhängigkeit, wir müssen nichts mehr irgendwohin abführen.

Angeblich wurde der Mitarbeiterstand sogar aufgestockt. Stimmt das?

Fellner: Die Unabhängigkeit bedingt, dass Wissen wieder in die Bank zurückgeholt wird. Früher ausgelagerte Bereiche werden wieder vor Ort bedient, dazu gehören unter anderem die Wertpapierabwicklung und die Geldwäschereiprävention und ja, dafür wurden Mitarbeiter aufgenommen. Wir haben das letzte halbe Jahr sehr viel gelernt und ich traue mich zu sagen, wir wissen jetzt sehr genau, wie eine Bank funktioniert.

Die Marchfelder Bank ist weiterhin eine Genossenschaftsbank. Wird das so bleiben?

Fellner: Vorerst ja. Die Marchfelder Bank ist in ihrer jetzigen Konstellation zum ureigensten Gedanken einer Genossenschaft zurückgekehrt, dem Förderauftrag zur Erhaltung und Stärkung der rechtlichen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Mitglieder. In dieser Form gibt es in Österreich nur noch die Dolomitenbank in Lienz, ebenfalls aus einer Volksbank entstanden (gegründet am 16. Dezember 2015, Anm. der Redaktion).

Was ändert sich nun für die Kunden?

Fellner: Unsere Kunden genießen weiterhin wie gewohnt alle Dienstleistungen, auch die Kontonummern bleiben gleich und natürlich die gewohnten Ansprechpersonen und Betreuer. Wir können jetzt intensiver auf die regionalen Bedingungen eingehen und sind damit sehr viel freier in der Entscheidungskompetenz und der Kundennähe – ein Vorteil, den unsere Kunden schon jetzt zu schätzen wissen. Das spiegelt sich auch in unserem Leitsatz wider: „Marchfelder Bank. Die Bank, die mich versteht.“