Jetzt ist es fix: Das Rote Kreuz NÖ wird auch weiterhin für die notärztliche Versorgung des Landes und seiner Bewohner zuständig sein. Beim Gänserndorfer und Groß-Enzersdorfer Roten Kreuz zeigt man sich zufrieden. „Nach Monaten der Ungewissheit für uns und die Bevölkerung herrscht nun endlich Klarheit“, betont Gänserndorfs Rotkreuz-Geschäftsführer Wolfgang Antos.

Notarzt-Retter Walter Mayr. | NÖN

Zur Erinnerung: Durch das Auslaufen der bestehenden Verträge für die bodengebundene Notarzt-Versorgung Ende 2016 war es notwendig geworden, diese Leistung neu auszuschreiben. Den Zuschlag für den Betrieb ab 2017 erhielt jetzt das Rote Kreuz NÖ, mit dem Arbeitersamariterbund NÖ als Subunternehmer. Auch künftig wird es 32 Notarzt-Stützpunkte in Niederösterreich geben, zwei davon befinden sich im Bezirk – genauer in der Stadt Gänserndorf (1.257 Notarzt-Alarmierungen im Vorjahr) und in Groß-Enzersdorf (973 Notarzt-Alarmierungen).

Was Letzteren betrifft, war es mehr als unsicher, ob dieser erhalten bleibt. Umso größer ist natürlich die Freude im Stadtl. Alt-Rotkreuz-Leiter Walter Mayr: „Es war ja mein Baby!“ Der Notarzt-Stützpunkt in der Stadtler Bezirksstelle des Roten Kreuzes durfte einfach nicht dem Rotstift zum Opfer fallen. So machte sich Mayr, obwohl schon von allen Funktionen zurückgezogen, gemeinsam mit VP-Gesundheitsstadtrat Peter Cepuder und VP-Stadtparteichef René Hefler auf nach St. Pölten.

Stadtler Notarzt war bereits gestrichen

„Dort wurde uns sachlich und unmissverständlich mitgeteilt, dass Groß-Enzersdorf nicht mehr auf der Liste der Stützpunkte aufscheine“, erinnert sich Hefler. Worauf die drei direkt bei VP-Landesvize Johanna Mikl-Leitner vorstellig wurden. Die ließ sich erweichen und versprach zuletzt auch, sich für die Stadtler einzusetzen. Und tatsächlich: Schon am Abend desselben Tages erreichte Mayr der erlösende Anruf – der Notarzt mit dem NEF (Notarzt-Einsatzfahrzeug) bleibt in Groß-Enzersdorf.

Auch in der Bezirkshauptstadt ist schon länger die Umstellung vom NAW (Notarztwagen) auf ein NEF geplant. Antos: „Durch die Ausschreibungssituation hat sich dieser Plan verschoben, da der Ausgang der Verhandlungen ja ungewiss war. Wir gehen nun davon aus, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2017 – je nach Auslieferung des neuen NEF – umstellen werden.“

Der Gänserndorfer Rotkreuz- Fuhrpark sei bereits für die Zusammenarbeit mit dem neuen Notarzt-Einstatzfahrzeug kompatibel. Auch der Dienstplan wurde schon 2015 auf den NEF-Betrieb abgestimmt. An der Bezirksstelle Gänserndorf verrichten derzeit 33 Notärzte regelmäßig ihren Dienst.

Freude herrscht natürlich auch beim Gänserndorfer VP-Landtagsabgeordneten René Lobner: „Dank des Einsatzes von Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner bleiben in Zukunft beide Notarzt-Stützpunkte im Bezirk erhalten.“