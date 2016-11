Vom Krankenhaus ohne Umwege ins Pflegeheim – genau das ist laut einer österreichweit tätigen Privat-Initiative traurige Realität. „Leider ist es Usus in Österreichs Spitälern, dass ein Patient ab einem Alter von 70 Jahren unmittelbar nach Einsetzen des Genesungs-Prozesses quasi dazu genötigt wird, einer Umsiedlung in eine Heimeinrichtung zuzustimmen“, beklagt die „Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger“.

Damit spielt sie auf ein Thema an, das vor allem jene allzu gut kennen dürften, die zuhause Angehörige pflegen. Die Privat-Initiative, die ihren Hauptsitz in Wien hat, will mit Unterstützung des Roten Kreuzes genau solche Personen beraten und informieren – eine Tätigkeit, die der Staat übernehmen könnte, aber – so die Verantwortlichen der Interessensgemeinschaft – nicht macht.

Pflege zuhause, wenn Heim nicht nötig ist

Man müsse sich daher fragen, warum darauf hingearbeitet werde, Menschen in staatlichen Pflegeeinrichtungen unterzubringen, obwohl sie ihr Leben größtenteils noch selbst gestalten könnten. Die Initiative setzt sich für die Pflege Erkrankter zuhause ein und informiert Angehörige im Rahmen kostenloser Vorträge – so etwa am 23. November in Grub.