„Herr Bürgermeister, können Sie von 2,40 Euro am Tag leben?“, richtet sich Grünen-Bezirksverantwortlicher Lukas Schwarz mit einer konkreten Frage an Gänserndorfs schwarzen Stadtchef René Lobner. Gleichzeitig kritisiert der junge Grüne damit die Deckelung der Mindestsicherung, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist. 1.500 Euro – mehr gibt es seit 1. Jänner nicht mehr.

Für Schwarz nicht tragbar – er bringt das Beispiel einer Großfamilie aus dem Bezirk Gänserndorf aufs Tapet: „Das neue Mindestsicherungsgesetz bedeutet für diese, dass sie von 2,40 Euro am Tag leben muss.“ Und genau dies veranlasst ihn dazu, die anfangs gestellte Frage an Lobner zu richten, denn: „Auch er hat diesem Gesetz als Abgeordneter im Landtag zugestimmt“, sagt Schwarz, der „diese unmenschliche und skrupellose Politik der ÖVP NÖ“ anprangert. Er fordert, das Gesetz sofort rückgängig zu machen. „Gerade im Familienland NÖ ist es eine Schande, dass hier am Rücken von Kindern gespart wird.“

Immer mehr Details zum System der Mindestsicherung

VP-Landtagsabgeordneter Lobner verweist auf Wien, wo Rot-Grün regiert: „Dort kommen immer mehr Details zum System der Wiener Mindestsicherung ans Tageslicht: Völlig unzureichende Kontrollen, blinde Auszahlung und damit eine massive Kostenexplosion. Ich bin überzeugt, dass wir jenen helfen müssen, die es brauchen, aber es auch Gerechtigkeit für jene braucht, die das System finanzieren.“ Bei der neuen Regelung gehe es nicht um arbeitsunfähige Menschen, die zurecht Mindestsicherung erhalten, oder um solche, die etwa pflegebedürftige Angehörige zu betreuen haben, sondern rein um jene, die eigentlich arbeitsfähig sind.

Und – auch Lobner rechnet vor: „Das Extrembeispiel eines Haushalts mit neun Kindern nach alter Regelung zeigt die Schieflage eindrucksvoll. Dieser erhält rund 2.990 Euro netto in der Mindestsicherung und daneben zahlreiche Begünstigungen. Darüber hinaus machen Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zusätzlich ca. 2.150 Euro aus.“