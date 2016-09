Ein beeindruckendes Bekenntnis zum Standort Österreich und insbesondere zum Bezirk legte OMV-Upstream-Vorstand Johann Pleininger im Rahmen einer Pressekonferenz am Standort Gänserndorf ab. Das mag auf den ersten Blick wenig überraschend klingen, handelt es sich bei dem 54-Jährigen doch um einen gebürtigen Spannberger. Interessant sind aber die Hintergründe, die die Förderung fossiler Bodenschätze in der Region so besonders machen.

Zwölf Bohrvorhaben im Weinviertel geplant

„Beim bereits seit 1949 genutzten Matzner Feld (Gebiet zwischen Matzen, Schönkirchen und Prottes, Anm.) handelt es sich um das größte zusammenhängende Ölfeld Mitteleuropas“, so Pleininger, der im Bezirk in Zukunft viel vorhat. Welche Ziele verfolgt er konkret? Für das Jahr 2017 sind gleich zwölf Bohrvorhaben im Weinviertel geplant, darunter auch welche in Prottes, Matzen und Schönkirchen. Es handelt sich dabei sowohl um Aufsuchungsbohrungen, die der Erschließung neuer Förderstätten dienen, als auch um Produktionsbohrungen zur konkreten Förderung von Erdöl und Erdgas.

Gänserndorf als OMV-Technologiezentrum

Und noch eine weitere gute Nachricht hält Pleiniger bereit: Der Gänserndorfer Standort soll zum Technologiezentrum der OMV-Welt werden. Die Gründe dafür, so Pleininger, liegen auf der Hand: „Zum einen sind im Bezirk bestens ausgebildete Mitarbeiter beschäftigt, zum anderen verfügen wir hier über eine Infrastruktur, die ihresgleichen sucht. Als Beispiel sei das Freiluftlabor genannt, in dem Förderverfahren auf ihre Effizienz getestet werden können, bevor sie in der Praxis angewendet werden.“

In Österreich sei mit einer Investitionssteigerung von insgesamt 40 Prozent zu rechnen. Und wie lange werden die Ölreserven im Bereich des Matzner Feldes noch reichen? Pleininger geht davon aus, dass eine Förderung noch rund 20 Jahre wirtschaftlich sinnvoll ist. Dank neuer Technologien, die den Entölungsgrad fördern sollen, könne man allerdings mit weiteren 10 bis 15 Jahren rechnen.

Fokus auf Umweltschutz

„Im Fokus steht aber immer, die Intaktheit der Natur aufrechtzuerhalten und durch die Förderung fossiler Bodenschätze keine Umweltschäden zu verursachen. Abordnungen aus Libyen oder Tunesien halten es nicht für möglich, dass mitten in einem Weinbaugebiet auch Erdöl gewonnen werden kann. Auf diese Symbiose sind wir unglaublich stolz“, so Pleininger abschließend.