„Der Arbeitsmarkt hat sich in Gänserndorf 2016 besser entwickelt, als ursprünglich gedacht“, so die erste Bilanz von Alfred Walbert, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Gänserndorf. Eine vergleichsweise belebte Konjunktur stützte die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften und sorgte für neue Beschäftigungsrekorde im Bezirk.

Die Zahl der Arbeitslosen nahm zwar weiter zu, aber mit einem Plus von „nur“ 5,4 % weitaus nicht so stark wie im Jahr 2015 (9,7 %). Gewinner waren 2016 Personen im Alter bis 25: Im Jahresdurchschnitt ging die Zahl in dieser Altersgruppe um 0,6 % auf 547 zurück. „Diese Entwicklung hat zum einen demografische Ursachen und ist zum anderen auch auf unsere konsequente Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen“, ist Walbert überzeugt.

AMS-Geschäftsstellenleiter Alfred Walbert zieht eine recht positive Bilanz für 2016. | AMS

Der Bestand an Lehrstellen-Suchenden erhöhte sich auf jahresdurchschnittlich 114 Jugendliche. Allerdings stieg auch die Zahl der gemeldeten Lehrstellen (171, + 11,7 %). Zu den Verlierern gehörten Personen ohne Ausbildung, mit gesundheitlichen Einschränkungen und Migrationshintergrund sowie – zusehends – auch Frauen.

Dennoch: Die belebtere wirtschaftliche Entwicklung sorgte für eine Nachfrage an Fachkräften. Bis Jahresende meldeten Unternehmen 2.450 Vakanzen – eine Steigerung um 9,4 % im Vergleich zu 2016. Indes wurden 1.950 (Lehr-)Stellen besetzt. „Der Zuwachs an Arbeitskräften, der in diesem Jahr zur Verfügung stand, war aber deutlich stärker als die zusätzlichen Jobangebote, die die Unternehmen bereithielten. Steigende Arbeitslosigkeit war damit die Folge“, resümiert Walbert.

Besonderes Augenmerk legte das AMS Gänserndorf wieder auf Jobsuchende ab 50 Jahren. Wie im Vorjahr gehörte fast jeder dritte Arbeitslose der Generation 50+ an (jahresdurchschnittlich rund 1.440 Personen – 157 oder 12,2 % mehr als 2015). 865 „Golden Ager“ aus Gänserndorf schafften 2016 den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben (ein Plus von 3,9 %). Einen Anstieg von 7,3 % verzeichnet diese Altersgruppe auch bei den Beschäftigten (auf etwa 12.500 unselbstständig Beschäftigte).