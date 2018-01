„Unsere 40.000 landwirtschaftliche Betriebe in NÖ, das sind rund ein Viertel aller Agrarbetriebe bundesweit, versorgen uns tagtäglich mit qualitativ hochwertigen regionalen Lebensmitteln“, so Obmann Hermann Schultes aus Zwerndorf, der damit die künftige Linie des Bauernbunds vorgab: „Die Landwirtschaft in NÖ ist extrem vielfältig, unsere ländliche Regionen werden aber nur dann überleben, wenn wir diese Vielfalt stärken.“

„Notwendig, mit mehr Bewusstsein einzukaufen“

Als Herausforderungen nennt er dabei den Klimawandel, die Forderung nach immer höheren Produktionsstandards ohne „Bonus“-Abgeltung an die Bauern und den Ausbau der Infrastruktur, speziell des Glasfasernetzes, im ländlichen Raum.

VP-Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf plädiert außerdem für gleiche Wettbewerbsverhältnisse für Landwirte sowie gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Regionen. „Die Chancen müssen zu den Menschen kommen, nicht umgekehrt. Wir brauchen die bestmögliche regionale Nahversorgung. Das geht von der besten Gesundheitsversorgung bis zu Bildungsangeboten und Arbeitsplätzen“, so Pernkopf, der damit die zentralen Forderungen des Zukunftsprogramms auf den Punkt brachte.

Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger ergänzt: „Es ist notwendig, mit mehr Bewusstsein einzukaufen, um nicht nur unnötigen Müll, sondern auch Zeit, Geld und Kilometer zu sparen.“ Eine Forderung sei daher auch, Lebensmittelkunde als fixen Bestandteil in Pflichtschulen zu etablieren.