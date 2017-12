Nach dem Konflikt innerhalb der Freiheitlichen im Bezirk – die NÖN berichtete exklusiv – gibt es nun die nächsten Rücktritte: Nach dem Leopoldsdorfer Gemeinderat David Leitner nahmen jetzt auch zwei weitere FPÖ-Politiker den Hut.

Die Strasshoferin Gerda Busch gibt ihren Posten als Ortspartei-Obfrau auf, behält aber ihr FP-Mandat als geschäftsführende Gemeinderätin. In diesem Zusammenhang konfrontiert Ex-FP-Gemeinderat Hans Hofmann FPÖ-Bezirksparteichef Herbert Steindl mit massiven Vorwürfen: „Steindl spielt alle Mitarbeiter gegeneinander aus und hetzt gegen Busch auf.“

Ernestine Soucek: Die Dürnkruterin trat aus der Partei aus und sitzt künftig als wilde Gemeinderätin im Ortsparlament. | privat

Hofmann und seine Gattin seien am vergangenen Mittwoch aus der Partei ausgetreten. Laut dem FP-Urgestein gibt es außerdem einen massiven Konflikt zwischen Busch und VP-Gemeinderätin Sabine Kienberger. Dabei hatte Busch Letztere nach dem Austritt von Thomas Litzenberger ins Boot, sprich in den Gemeinderat, geholt.

Die Geschäfte als Ortspartei-Obfrau übernimmt vorerst Buschs Stellvertreterin, Gemeinderätin Brigitte Slama. „Allerdings kann Slama nicht auf Dauer Ortsparteichefin bleiben, weil die Statuten für eine Ortsgruppe mindestens fünf Vorstandsmitglieder vorschreiben. Derzeit gibt es aber nur drei. Deswegen muss demnächst in der Orts-FPÖ neu gewählt werden“, so Busch.

„Rechtsextreme im Vorstand will ich nicht“

Radikaler ging Ernestine Soucek, bis dato FP-Ortsparteiobfrau und einzige freiheitliche Gemeinderätin in Dürnkrut, an die Sache heran. „Ich bin heute aus der Partei ausgetreten“, verkündet sie im NÖN-Gespräch am Sonntag. „Wir wollten nur, dass die Situation mit Steindl durchleuchtet wird und wurden als ,Nestbeschmutzer‘ beschimpft“, erklärt sie. Dies sei auch der ausschlaggebende Grund für den Rücktritt gewesen, wenngleich der Konflikt schon lange geschwelt habe. Und sie ergänzt: „Außerdem gibt es Leute im Vorstand, die rechtsextrem sind, das will ich nicht – da spiele ich nicht mit.“

Brigitte Slama: Die Strasshofer Gemeinderätin löste Gerda Busch als Ortsparteichefin von Strasshof ab. | privat

Soucek behält ihr Gemeinderatsmandat und sitzt bis 2020 als Parteilose im Ortsparlament. Die Zukunft der FP-Ortsgruppe sei ungewiss – Stellvertreter Jürgen Zillinger habe sich seit einem Jahr nicht mehr gemeldet, Kassierin Renate Szabo wiederum habe ihre Funktion niedergelegt. „In Dürnkrut gibt’s halt ab jetzt keine FP-Vertretung mehr“, stellt Soucek trocken fest. Sie habe auch Steindl verboten, mit ihr Kontakt aufzunehmen.

Dieser beschwichtigt alle Vorwürfe. Steindl über Strasshof: „Wenn Hofmann offensichtlich keine anderen Infos hat, muss man diese Kritik akzeptieren.“ Es gebe keine Probleme in der Strasshofer Ortspartei, höchstens Diskussionen. Und die gehören dazu. „Wir haben im Bezirk knapp 800 Mitglieder, bei denen es keine Probleme gibt“, so Steindl, der für Hofmann trotz der Kritik lobende Worte findet. „Allerdings hätte es mich gefreut, wenn er mich gefragt hätte, was denn los sei.“

Auch die Rücktritte von Busch und Leitner lassen den freiheitlichen Bezirkschef kalt: „Ich nehme alles wohlwollend zur Kenntnis. Veränderungen in einer politischen Partei sind nichts Ungewöhnliches, sondern notwendige Erneuerungsprozesse.“ Es stünden auch bereits neue Mitstreiter in den Startlöchern, die die Aufgaben der zurückgetretenen Funktionäre übernehmen werden.

Wie fest sitzt eigentlich Steindl selbst noch im Sattel? „Mehr als fest. Nach den besagten Rücktritten wird jetzt auch wieder Ruhe einkehren. Wir sind ein gutes Team, das am selben Strang zieht. Die paar, die nicht begriffen haben, dass es um die Partei und nicht um Personen geht, sind nun Geschichte.“

Im Übrigen, so Steindl, seien alle ersetzbar, inklusive seiner Person: „Wenn jemand glaubt, dass er es besser macht, dann soll er als Bezirksobmann kandidieren. Bei der letzten Wahl vor einem Jahr war eine fulminante Mehrheit für mich.“ Somit sehe er auch keinen Grund, zurückzutreten.