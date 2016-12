Die Bundespräsidenten-Wahl ist endgültig geschlagen, die NÖN hat die Ergebnisse im Bezirk genauer unter die Lupe genommen – und ist dabei auf einige Besonderheiten gestoßen.

Ähnlich wie bei der angefochtenen Stichwahl am 22. Mai konnte Norbert Hofer in 41 der insgesamt 44 Gemeinden im Bezirk mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen. Ein erstaunliches Ergebnis kam in Parbasdorf zustande, wo die Trennlinie scheinbar exakt durch die Mitte der Gemeinde-Bevölkerung verläuft: 41 Menschen stimmten für Hofer, 41 für Van der Bellen – ein klassisches Patt.

Zahlenmäßig die meisten Befürworter fand der FP-Kandidat in Groß-Enzersdorf, wo 2.835 Bürger für ihn votierten. Gemessen an der dortigen Gesamtzahl von 5.506 abgegebenen Stimmen ergibt das aber nur „magere“ 51,5 Prozent Zustimmung.

Größter Zuwachs für Van der Bellen in Großhofen

Eindeutiger fiel die Wahl in Spannberg aus, wo 69,1 Prozent der Wahlberechtigten für Hofer stimmten. Für den Präsidentschafts-Kandidaten mit dem Kürzel „VdB“ fiel die Ausbeute wesentlich dürftiger aus. Lediglich in zwei Gemeinden entschied man sich eindeutig für Alexander Van der Bellen als zukünftigen Bundespräsidenten: In Andlersdorf gewann er 69,9 Prozent der Stimmen, in Auersthal wünschten sich 58,5 Prozent den gebürtigen Tiroler als Staatsoberhaupt.

Ein Trostpflaster für „VdB“: Im Vergleich zur angefochtenen Wahl am 22. Mai konnte er in 43 Gemeinden zumindest einen Zuwachs an Stimmen verzeichnen – nur in Andlersdorf nicht: Der einzige Ort, in dem er an Zustimmung verlor, ist ausgerechnet einer jener beiden, die mehrheitlich für den Ex-Grünen votierten.

Prozentuell am höchsten fiel Van der Bellens Stimmenzuwachs in Großhofen aus: In der kleinsten Gemeinde Niederösterreichs stimmten – bei 49 gültig abgegeben Stimmen – 34,7 Prozent der Wahlberechtigten (17 Stimmen) für Van der Bellen. Ein krasser Gegensatz zum Wahl-Duell am 22. Mai: Damals waren es nur 19,5 Prozent (acht Stimmen).