Der Gläubigerschutzverband Creditreform erhob nun die Konkurszahlen für 2017. Fazit: Insgesamt gab es in Österreich 13.494 Firmen- und Privatinsolvenzen, was einen Rückgang um 8,5 Prozent im Vergleich zu 2016 bedeutet. Völlig anders sehen die Zahlen für den Bezirk Gänserndorf aus: Hier sanken die Privatkonkurse sogar um 19,6 Prozent, die Firmenpleiten hingegen stiegen um satte 31,6 Prozent.

Das Ganze relativiert sich natürlich, wenn man sich die absoluten Zahlen ansieht: So gab es 2017 im Bezirk 86 Privatpersonen, die zahlungsunfähig waren, um 21 weniger als im Jahr davor. Was die Firmenpleiten betrifft, waren es 2017 im Bezirk 75, im Jahr davor 57.

Trotzdem fällt eines auf: Vergleicht man alle Bezirke Niederösterreichs, so landet Gänserndorf bei den Privatinsolvenzen am drittschlechtesten Platz. Nur in den Bezirken Wiener Neustadt (214) und Baden (121)gab es im Vorjahr mehr zahlungsunfähige Personen. Auch bei den Firmeninsolvenzen schneidet der Bezirk Gänserndorf relativ schlecht ab. Hier liegen lediglich die Bezirke Wiener Neustadt (118), Baden (107), St. Pölten (95) und Mödling (92) vor Gänserndorf.