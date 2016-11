Ende Oktober waren genau 4.037 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) Gänserndorf arbeitssuchend vorgemerkt. „Das ist ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem vorigen Jahr und leider die dritthöchste Steigerung in NÖ“, so Gänserndorfs AMS-Geschäftsstellenleiter Alfred Walbert.

Das bedeutet aber nicht, dass mehr Menschen arbeitslos sind – im Gegenteil: „Die Zugänge in die Arbeitslosigkeit sind um 2,4 Prozent gesunken. Allerdings ist auch die Zahl der Personen, die einen Job gefunden haben, um fast das Doppelte, um 4,1 Prozent, zurückgegangen.“

Soll heißen: Es dauert länger, bis Arbeitssuchende wieder einen Job finden, was die Arbeitslosenquote ansteigen lässt. „Diese beläuft sich im Bezirk auf 8,6 Prozent“, analysiert Walbert. Aus den Zahlen seien auch deutlich die strukturellen wirtschaftlichen Nachteile des Bezirkes abzulesen. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen seien Frauen (+ 9,9 Prozent) – hier schlage sich die schwache Nachfrage im Handel nieder.

AMS bietet eJob-Room

Gleichzeitig herrsche nach wie vor eine hohe Dynamik am Arbeitsmarkt: Die Zahl der offenen Stellen sei weiter steigend (+ 20 Prozent) und auch die vom AMS Gänserndorf durchgeführten Stellenbesetzungen seien im Oktober um stolze 16 Prozent gestiegen.

„Daher ist es wichtig, diesen Schwung auszunützen. Am besten ist es, bereits mit der Arbeitsuche zu beginnen, bevor das Dienstverhältnis endet bzw. spätestens ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit“, rät Walbert. Hierfür biete der AMS-eJob-Room mit aktuell fast 50.000 Stellenangeboten österreichweit eine hervorragende Möglichkeit für die Stellensuche.