Die Grünen spendeten Fahrräder an junge, in Gänserndorf lebende Flüchtlinge – die FPÖ in Person ihres Stadtrats Rainer Elendner sprach von einer „fehlgeleiteten Willkommenskultur“. Grünen-Gemeinderätin Beate Kainz schlug den Blauen vor, Räder an bedürftige Österreicher zu verschenken (die NÖN berichtete).

Dies rief auch Andreas Hirsch aka „Extremhirsch“ aka „Windeljesus“ (nach einem Auftritt bei der Gänserndorfer Sommerszene im August – schon damals waren der Lokal-Betreiber und die Blauen, wie berichtet, aneinandergekracht) auf den Plan: Er fragte auf der Facebook-Seite von FP-Bezirkschef Herbert Steindl, wie viele Räder man schon verschenkt habe.

Dessen Antwort folgte prompt: Keine habe man gespendet – man helfe Bedürftigen mit „Bedarf zum Leben“, nicht mit „ausgesonderten Luxusgütern“. Und er bittet Hirsch in den Ring: „Gerne fordere ich Sie auf, uns gegenseitig mit Hilfsleistungen zu übertrumpfen. Ob Sie gewinnen oder ich, ist mir herzlich wurscht, denn die echten Gewinner sind klar: die Notleidenden!“

FP-Bezirkschef Herbert Steindl habe bereits privat an eine Organisation für Menschen gespendet, die an der Armutsgrenze leben. | FPÖ

Verbale Seitenhiebe hin, politisch motiviertes Geplänkel her: Schließlich rief Hirsch am Samstag die „Challenge Windelhosenkünstler gegen FPÖ-Bezirksorganisation“ aus: „Ich wette, dass ich als Einzelperson bis Ende August mehr Spenden für das St.-Anna-Kinderspital sammle als die gesamte FPÖ-Bezirksorganisation. Ich beginne mit 500 Euro aus meiner Tasche.“

Ein Sparbuch habe er schon eröffnet. Und: „Ich spende 5 Prozent des Umsatzes von meinem Sommerszene-Stand. Sollte es durchregnen, aber zumindest 500 Euro. Saufen für einen guten Zweck quasi.“

Und FP-Bezirkschef Steindl? Der wirft Hirsch nun vor, aus der Aktion nur noch Profit ziehen zu wollen und eine gratis Werbeaktion für sein Lokal zu machen. „Ich habe mich bereits an eine Organisation gewendet, die Menschen hilft, die ihre Lebensgrundlage nicht erstreiten können. Dort werde ich aus meinen privaten Mitteln einen Beitrag leisten“, so Steindl. Hirsch wolle seine Zeit „erst wieder Ende August mit Steindl verschwenden“, wenn er das Ergebnis seiner Spenden-Aktion bekannt gebe.