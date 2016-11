Gänserndorfs Bezirks-Polizeikommandant Heinrich Kirchner ist einer von zwei Läufern aus Niederösterreich, die im März für einen guten Zweck mit einer Fackel „bewaffnet“ durch das Land laufen werden.

Der gute Zweck, das ist der „Law Enforcement Torch Run“. Dieser dient dazu, für die Special Olympics, die von 14. bis 25. März in Schladming ausgetragen werden, Spenden zu sammeln. Beim „Torch Run“ laufen Beamte der Exekutive – und zwar aus der ganzen Welt – gemeinsam mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Insgesamt zehn Polizisten stammen aus Österreich, 80 internationale Exekutiv-Beamte reisen zusätzlich an, um zehn Athleten der Special Olympics beim „Torch Run“ zu begleiten. Gelaufen wird vom 9. bis zum 18. März. In diesem Zeitraum wird das olympische Feuer, die „Flamme der Hoffnung“, quer durch Österreich getragen.

"Mit Bildern soll auf die Aktion aufmerksam gemacht werden"

„Wir versuchen jetzt im Vorfeld, mit so vielen Prominenten wie möglich Fotos zu machen“, sagt der Gänserndorfer Kirchner, der NÖ gemeinsam mit Christian Schöberl der Polizei-Inspektion Türnitz (Bezirk Lilienfeld) vertritt. In der Vorwoche gelang ein Schnappschuss mit VP-Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner und den Athleten (die NÖN berichtete). Das aktuelle Foto macht die Sportler besonders stolz, nämlich jenes mit dem österreichischen Fußball-Nationalteam. „Sie müssen sich nur das Foto anschauen – wie die Läufer strahlen“, so Kirchner. Die Athleten waren aufgeregt, denn sie kannten die Fußballer bisher nur aus dem Fernsehen. Mit den Bildern soll auf die Aktion aufmerksam gemacht werden.

Besonders beeindruckt ist Kirchner, wie die Special Olympics gerade in Amerika unterstützt werden: Die Spendenfreudigkeit sei dort enorm. „Die Teilnehmer, alle mental beeinträchtigt, erfahren dadurch Wertschätzung und werden durch den Sport fitter, mutiger, erleben Freude und nehmen durch das Programm aktiv am Leben teil.“

Und Kirchner weiter: „Beim ,Torch Run‘ geht es nicht um das Tempo. Wir Polizisten laufen gemeinsam mit den beeinträchtigten Läufern und passen uns ihrem Tempo an.“ Erfahrung mit dem gemeinsamen Laufen hat Kirchner bisher nicht, ist aber zuversichtlich, dass es gut klappen wird. Die Athleten kennt er ja nun schon von einigen gemeinsamen Fototerminen.

„Wir werden die neun Tage aber nicht durchlaufen“, schmunzelt der Chef der Bezirkspolizei. Die Athleten werden zu den Austragungsorten transportiert. Die Strecken, die mit der Fackel zurückgelegt werden, variieren zwischen einem und fünf Kilometern. Für den Polizisten sind diese Distanzen kein Problem. „Ich bin immer gelaufen“, berichtet Kirchner, der viel Fußball gespielt habe und in der Woche zwischen 60 und 80 Kilometer jogge. Distanz und Geschwindigkeit sind beim „Torch Run“ aber Nebensache. „Es ist der soziale Gedanke, der zählt und der mich motiviert hat, hier mitzumachen.“