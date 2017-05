Ein brisanter, mehrseitiger E-Mail-Verkehr der Grünen wurde der NÖN zugespielt: Dieser beweist, dass es in der Öko-Partei auf Bezirksebene derzeit schwere Grabenkämpfe gibt. Manche Funktionäre drohen sogar, bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr für die Grünen zu kandidieren.

Zu den schärfsten Kritikern gehören Gemeinderat Karl Kolar und André Hippesroither aus Zistersdorf, die die „Entmachtung“ von Bezirkssprecherin Beate Kainz durch Landtagsabgeordnete Amrita Enzinger offenbar nicht so einfach hinnehmen wollen. Für Kolar und Hippesroither war die Wahl aus formalen Gründen ungültig.

Grünen-Bezirkschefin Amrita Enzinger: „Ich weiß auch nicht, was genau das Problem ist. Die Wahl des Bezirksparteivorstandes war korrekt.“ | Schindler

Zur Erinnerung: Im Jänner dieses Jahres wurde die Gänserndorfer Gemeinderätin Kainz sowohl als Bezirkssprecherin (Chefin nach außen hin) als auch als Bezirksverantwortliche (parteiinterne Geschäfte) abgelöst – in letzterer Funktion vom Leopoldsdorfer Gemeinderat Lukas Schwarz.

Das neue Spitzenduo Enzinger/Schwarz dürfte nicht nur Kolar und Hippesroither missfallen, auch Kainz äußerst sich in einem Mail an Grünen-Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan kritisch: „Es ist an der Zeit klarzustellen, ob der neue Stil im Sinne der Mehrheit des Bezirks ist. Die, die sich aus dem Bezirk abmelden, sind die, die für die Partei auf jeder Ebene gelaufen sind.“ Gemeint sind offenbar Kolar und Hippesroither.

Kolar betont, dass er nach Ablauf seiner Funktionsperiode als Gemeinderat 2020 nicht mehr kandidieren und auch für keine andere Funktion zur Verfügung stehen werde: „Das ist keine spontane Entscheidung, die aktuellen Vorkommnisse haben mich aber darin bestätigt.“

Grünen-Bezirksverantwortlicher Lukas Schwarz: „Ich antworte, wenn du deinen Ton mäßigst.“ | privat

Was sagt eigentlich Enzinger im NÖN-Gespräch zum E-Mail-Streit? „Ich weiß auch nicht, was genau das Problem ist. Die Wahl des Bezirksparteivorstandes war korrekt. Es kann sich nur um Missverständnisse handeln.“ Deshalb will sie eine extern moderierte Klausur mit den Landes-Grünen organisieren, wo alles auf den Tisch kommen soll.

