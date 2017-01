Wenn sich alles dreht – dann hat man zu Silvester nicht zu tief ins Glas geschaut, sondern befindet sich vermutlich im Weinviertel. Nach Prognosen der IG Windkraft waren hier Ende 2016 388 Anlagen in Betrieb – im Bezirk Gänserndorf an die 240, wobei sich 60 Windräder aufgrund des geltenden Ökostromgesetzes in der Warteschleife befänden (Stand: Juni 2016). Und das, obwohl die Anlagen bei den Weinviertlern durchaus beliebt sind:

„Es zeigt sich, dass die Bevölkerung, die nahe Windrädern wohnt, diese positiver bewertet als jene, die in ihrem Wohnumfeld keine hat“, berichtet IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl angesichts einer jüngst veröffentlichten Umfrage. Dieser zufolge befürworten 66 % der Weinviertler den Ausbau der Windkraft in NÖ – österreichweit sind es gar 81 %.

Sehr klar spricht sich das Weinviertel gegen jegliche Unterstützung für Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke aus. Mit 91 % der Befragten sei die Ablehnung gegen Subventionen für konventionelle Kraftwerke noch nie so hoch wie jetzt gewesen.

Aber: „Noch immer fließen Kohle- und Atomstrom in den österreichischen Stromnetzen“, bemerkt Moidl. Und weiter: „Die Politik muss die kleine Ökostromnovelle endlich auf den Weg bringen.“