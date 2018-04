Als Teenager habe er nur ab und zu Drogen genommen. Der Konsum habe sich dann gesteigert und letztlich sei er abhängig geworden. Mit dem Verkauf von Drogen habe er als Arbeitsloser seine Sucht finanziert, schildert der heute 20-jährige Weinviertler aus dem Bezirk Gänserndorf vor Gericht.

„Sie haben sehr gut daran verdient“

„Sie haben nicht nur für den Eigenbedarf gedealt. Sie waren dick im Geschäft und haben sehr gut daran verdient“, merkt Richter Franz Furtner an.

Neben einigen Großabnehmern habe er eine Vielzahl an Kleinkunden gehabt, gibt der 20-Jährige zu und räumt ein, dass sich in seiner Wohnung in Groß-Enzersdorf die Kunden die Türklinke in die Hand gegeben hätten. Damit sei es nun aber vorbei. Er habe sich in Entwöhnungstherapie begeben und sei clean, gehe einer Arbeit nach, erlerne einen Beruf und wolle ein normales Leben führen. Er versichert, auf einem guten Weg zu sein.

Der Richter gibt dem geständigen Weinviertler mit einer teilbedingen Freiheitsstrafe von 24 Monaten, davon ein Monat unbedingt, noch eine Chance. Weiters muss der 20-Jährige das begonnene Entwöhnungsprogramm fortsetzen. Nicht rechtskräftig.