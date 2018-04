„Besondere Ereigneisse erfordern besondere Taten“, mit diesen Worten begründete Landwirtschaftskammer-Bezirksobmann Manfred Zörnpfenning einleitend die Pressekonferenz, zu der er gemeinsam mit Agrana-Arbeiterbetriebsrat Walter Rotter geladen hatte. Der Anlass: Die Schließung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf, einem der größten Arbeitgeber im Bezirk, steht im Raum.

Rüsselkäferbefall: Die Schädlinge profitieren vom Klimawandel und wandern aus Osten immer weiter nordwestlich. | NOEN, Zörnpfenning

Die Landwirte hatten es in den letzten Jahren ohnehin nicht leicht, so Zörnpfenning: „Seit dem EU-Beitritt 1995 haben wir im Bezirk fast 60 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe verloren. 2017 gab es extreme Trockenheit, die zu großen Verlusten führte. Durch den Fall der Zuckermarktordnung (siehe Infobox, Anm.) fielen die Preise in den Keller. Und jetzt folgt der nächste Angriff auf die Rübenbauern, weil durch das Verbot von Neonicotinoiden, einem Insektizid, die Rüben dem Rübenderbrüssler (Rüsselkäfer) ausgeliefert sind.“

Rübensaatgut wird von konventionellen Bauern als Pille, die auch mit Neonicotinoiden gebeizt ist, ausgesät. Bereits heuer wurde der Anteil des Insektizids reduziert, mit verheerenden Folgen: Ein Großteil der Rübenflächen im Bezirk ist vom Schädling befallen, die Verluste der Bauern sind enorm. „Und wenn die Neonicotinoide 2019 komplett verboten werden – die Entscheidung fällt Ende April – wird niemand mehr Rüben anbauen wollen und die Zuckerfabrik wird schließen.“

Was auf den ersten Blick wie Panikmache klingt, wird von Rotter unterstrichen: „Keine Rübe, keine Fabrik. Aus Gesprächen mit den Agrana-Geschäftsführern muss ich berichten, dass der Zug abgefahren scheint. Wenn die derzeitige Fläche von 40.000 auf unter 30.000 bis 25.000 Hektar fällt, wird eine Fabrik geschlossen. Das bedeutet den Verlust von 450 Arbeitsplätzen, und da rede ich noch gar nicht von den nachgelagerten Wirtschaftszweigen, wie den Frächtern.“

Transportunternehmer Johann Wambach, dessen Firma viele Rübentransportfahrten übernimmt, bestätigt das: „Ich müsste etwa zehn Mitarbeiter entlassen und leider muss ich schon anfangen, nachzudenken, wen ich feuern werde.“

Neonicotinoide wurden im Zusammenhang mit dem Bienensterben bekannt, angeblich sind sie gefährlich für die Insekten: „Das ist aber wissenschaftlich nicht bewiesen“, erklärt Zörnpfenning: „Das Verbot galt nur für blühende Pflanzen, Rüben blühen im Normalfall gar nicht, weil sie schon im ersten Jahr geerntet werden. Aber hier betreiben die ,Spendenkonzerne‘ Mobbing und treiben die Politik vor sich her. Das Atom-Thema zieht nicht mehr, jetzt muss die Biene zum Eintreiben von Spendengeldern, mit denen dann die Wissenschaft unterwandert wird, herhalten.“

Das Bienensterben sei nämlich mit Tirol und Vorarlberg dort am stärksten, wo zwar wenig Rüben angebaut, dafür aber die Wiesen oft gemäht werden. „Pro Hektar Rüben werden etwa 110.000 Samen – das entspricht 60 Gramm des Wirkstoffs – ausgebracht. Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen“, ärgert sich Zörnpfenning. Wolfgang List, Landwirt aus Breitstetten, pflichtet bei: „Wenn die Neonicotinoide verboten werden, braucht man Alternativen. Wenn wir keine Rüben mehr anbauen können, steigt ja auch der Preisdruck auf die anderen Produkte.“

„Ernährungssicherheit wird mutwillig zerstört“

Auch Landeskammerrat Andreas Leidwein meldet sich zu Wort: „Das ist eine mutwillige Zerstörung der Ernährungssicherheit Österreichs. Sollen wir lieber Zucker aus Rumänien importieren, wo die Samen auch gebeizt sind? Oder lieber Rohrzucker aus Übersee, wofür Regenwald gerodet wird?“ Seiner Meinung nach könne der Rüsselkäfer zur „Reblaus der Zuckerrübe“ werden. Ebenso Zwiebel und Karotten, auch in Hausgärten, sind vor Befall nicht sicher.

Lagerhaus-Geschäftsführer Rudolf Brandhuber meint: „Eine selektive Anwendung wäre klug und vertretbar. Und wenn nach dem Preissturz durch den Fall der Zuckermarktordnung auch noch die Zuckerfabrik wegfällt, wäre das schlecht für die gesamte Landwirtschaft im Marchfeld.“