Nach einem verheerenden Brand in dem Haus der „Kapellenwirtin“ hatte die Besitzerin gestanden, das Feuer selbst gelegt zu haben – Grund: Das Gebäude sollte versteigert werden Die NÖN berichtete:

Verzweiflungstat in Grub? Wirtin selbst war Brandstifterin

Während vergangene Woche noch die Masseverwaltung die Hand über das Haus an der Gruber Hauptstraße hielt, ist mittlerweile bekannt, dass es von der Gemeinde ersteigert wurde. Was damit passieren soll, ist derzeit aber noch unklar, so Amtsleiter René Zonschits gegenüber der NÖN.