In einem Gebäude mitten in der Marchegger Katastralgemeinde Breitensee sollen zwei slowakische Staatsbürger seit Längerem mit Drogen hantiert haben – und zwar im großen Stil: Anbau, Erzeugung und Verkauf sollen in einem unauffälligen Wohnhaus passiert sein, weshalb die Polizei es bereits seit Wochen überwacht hatte.

Vergangene Woche Donnerstag kam dann ordentlich Bewegung in die Sache: Die Polizeielite-Einheit Cobra wurde angefordert, rückte an und bereitete dem illegalen Treiben ein jähes Ende: Die verdächtigten Slowaken wurden festgenommen.

