Ein Post-Kunde aus Breitstetten ärgert sich über den für sein Haus zuständigen Postbediensteten: Er übt gegenüber der NÖN heftige Kritik – vor allem, weil er einen Brief eines Anwalts wegen einer Parkstrafe zu spät gesehen hatte, was dazu führte, dass er nun eine Klage am Hals habe.

Der Reihe nach: Der Breitstettener beschwert sich über seinen „äußerst schlampigen Briefträger“: „Zuerst wurde auf dem gelben Zettel (Benachrichtigung für Pakete oder Briefe, Anm.) gar keine Absenderadresse vermerkt. Nach freundlicher persönlicher Aufforderung wurde beim nächsten Zettel die Absenderadresse so hingeschmiert, dass kein Mensch sie lesen kann.“ Für den Post-Kunden bedeutete das einigen Ärger: „Wir hatten den Fall, dass ein Brief vom Rechtsanwalt wegen einer Parkstrafe hinterlegt wurde und am gelben Zettel vom Briefträger gar keine Absenderadresse vermerkt war. Nach Abholung des Briefes hatten wir bereits eine Klage am Hals. Es scheint, dass der zuständige Briefträger sehr schnell und dabei sehr schlampig arbeitet.“

Medien-Ansprechpartner Michael Homola von der Post nimmt zu dem Fall Stellung: „Über den Zusteller in diesem Gebiet – und auch seine Vertretung – gibt es so gut wie keine Beschwerden. Es wurde auch heute eine Kontrolle bezüglich ausgefertigter Benachrichtigungen durchgeführt – mit dem Ergebnis, dass diese auch ausgefüllt waren.“ Es werde aber in den nächsten Tagen eine weitere Überprüfung des beanstandeten Falles folgen.