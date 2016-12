Ärger bei Wirt Andreas Hirsch am Christtag, worauf dieser sofort einen Aufruf auf seiner Facebook-Seite startete: „Der sportliche junge Mann, der heute um 2.15 Uhr am Vordach der Mrs. Sporty herumgelaufen ist, soll sich bitte bei mir melden.“

Der Übeltäter dürfte zuvor Gast in der Bar Extremhirsch gewesen sein. Gastronom Hirsch vermutete, dass der übermütige Turner aus dem Umfeld des Gänserndorfer Handballvereins stammt und verhängte bis auf Weiteres ein Lokalverbot über alle Handballer: „Ich werde auch meine Sponsoraktivitäten überdenken müssen.“

Hirsch weiter: „Über der Mrs. Sporty wohnt meine Vermieterin. Wenn jemand mitten in der Nacht vor einem Schlafzimmerfenster im ersten Stock herumturnt, hält sich die Begeisterung der Betroffenen verständlicherweise in Grenzen.“ Und tatsächlich: Der „Täter“ meldete sich kurz darauf bei Hirsch.

Gastwirt halbwegs zufrieden

Der Gastwirt, der sich auch als Musiker einen Namen gemacht hat, zeigt sich nun halbwegs zufrieden. Er möchte die Gelegenheit trotzdem nutzen, seine Gäste zu bitten, beim Verlassen des Lokals leise zu sein und diverse Kletterübungen – einmal soll bereits ein Auto unter diesen gelitten haben – künftig zu unterlassen.

Auch Mrs.-Sporty-Chefin Petra Zissler appelliert via Facebook an alle Nachtschwärmer: „Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr eure überschüssigen Kräfte nicht am Dach meines Clubs ausleben würdet.“ Nachsatz: „Leider funktioniert ein Teil unserer Beleuchtung nicht mehr. Eventuell könnte sich der sportliche junge Mann höflicherweise auch bei mir melden.“