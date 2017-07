„Die Betreuungssituation der Bawag-PSK-Kunden in Deutsch-Wagram und Strasshof erinnert mich an den ehemaligen Ostblock“, ärgert sich FP-Gemeinderat Werner Cermak. Die Strasshofer Kunden müssten nach Deutsch-Wagram pendeln und dort für ein kleines Anliegen länger als 30 Minuten warten, bis die einzige Angestellte für sie Zeit habe. Cermak fordert als Sofortmaßnahme eine zweite Mitarbeiterin in Deutsch-Wagram.

„Wir bedauern, dass wir unsere Kunden an beiden Standorten derzeit nicht in jener Form betreuen können, die unserem Qualitätsanspruch gerecht wird“, so Bawag-Pressesprecherin Henriette Mußnig. Es werde bereits an einer Verbesserung der Situation gearbeitet und die Beraterin, die in der Filiale Deutsch-Wagram eingesetzt ist, soll ab Mitte Juli tageweise auch die Strasshofer Kunden betreuen. Parallel dazu befinde sich eine zusätzliche Mitarbeiterin für die beiden Standorte gerade in Ausbildung. Diese soll dann ab Herbst in beiden Filialen zur Verfügung stehen.

„Gerne weisen wir auch darauf hin, dass unseren Kunden für einfache Bankdienstleistungen und -services auch Selbstbedienungsgeräte in der SB-Zone unserer Filialen zur Verfügung stehen bzw. zahlreiche Transaktionen über E-Banking oder unsere mobile E-Banking-App durchgeführt werden können“, rät Mußig den Bankkunden. Damit könne der Kunde die nötigen Transaktionen selbst vornehmen, und zwar ohne lästige Wartezeiten.