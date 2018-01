Am Stefanitag ging am Sparta-Fußballplatz wieder die spektakuläre Produktvorstellung der Firma Feuerwerke Jost über die Bühne. Die Freude über 6.000 begeisterte Besucher war bei Firmenchef Rudolf Jost jedoch sehr getrübt: Während der Veranstaltung wurde er von Besuchern angesprochen, warum die Firma auf den Parkplätzen im Gewerbegebiet – zugleich auch Abfahrtsort für die Shuttlebusse zur Veranstaltung – Spenden für das Feuerwerk sammle.

„Ich war total verblüfft, weil an den Parkplätzen keine Leute von uns standen und wir sicher keine Spenden sammelten“, so der Feuerwerks-Weltmeister. Er sucht nun Zeugen, die diese illegalen Spendensammler eventuell erkannt haben könnten. Die NÖN sprach mit der Polizei, die an dem Fall dran ist – alle Details liest du in der aktuellen Printausgabe der Gänserndorfer NÖN sowie im E-Paper.

Wer die Personen oder Details wie Autokennzeichen der illegalen Spendensammler erkannt hat, möge sich unter der E-Mail-Adresse office@feuerwerke.co.at bei der Firma Jost melden.