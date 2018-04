Geschichtswissenschaftlerin Ingrid Oberndorfer hat sich die ehrenamtliche Sanierung jüdischer Friedhöfe in Niederösterreich zur Aufgabe gemacht. Derzeit ist die anerkannte Expertin auch im Bezirk Gänserndorf aktiv, genauer gesagt in Deutsch-Wagram. „Der jüdische Friedhof in der Stadtgemeinde ist leider sehr verwildert, deswegen haben wir im Vorjahr begonnen, ihn zu sanieren“, so Oberndorfer im NÖN-Gespräch.

Historikerin Ingrid Oberndorfersaniert ehrenamtlich jüdische Friedhöfe. | Mattes

Wer wäre eigentlich für die Instandhaltung der Ruhestätten verantwortlich? „Österreich hat sich verpflichtet, die jüdischen Friedhöfe zu pflegen – die Gemeinden und Städte, in denen ein Friedhof liegt, wären verpflichtet, dies zu tun. Meistens wurde diese Verpflichtung angenommen, somit sind die Friedhöfe in der Regel auch gepflegt. Es sollen auch Pflegevereinbarungen zwischen der jeweiligen Gemeinde und der IKG (Israelitische Kultusgemeinde) unterfertigt werden. Liegt dies nicht vor, fließen auch keine Fördergelder, um zerstörte Gräber und Grabsteine wieder zu sanieren“, so die Historikerin weiter.

Jüdische Begräbnisstätten würden sich zudem grundlegend von christlichen unterscheiden: „Auf einem jüdischen Friedhof sind Verstorbene ,zur Ruhe‘ gebettet, sie warten in ihren Gräbern auf die Auferweckung und Auferstehung durch den Messias. Im Christentum war dieser in der Person Jesu bereits auf Erden, im Judentum noch nicht. Somit existiert ein jüdischer Friedhof ewig“, so Oberndorfer weiter. Bei der Sanierung sei zudem mit äußerster Sorgfalt vorzugehen – die Wahrung der Totenruhe ist oberstes Gebot, das Ausgraben von Wurzeln verboten.

Vielzahl jüdischer Friedhöfe im Bezirk

Auch in weiteren Gemeinden im Bezirk gibt es seit dem Mittelalter jüdische Friedhöfe bzw. Gräber so etwa in Angern, Bad Pirawarth, Drösing, Dürnkrut, Gänserndorf, Groß-Enzersdorf, Hohenau und Niederabsdorf, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wie geht es nun eigentlich in Deutsch-Wagram weiter? Am Dienstag, 1. Mai, trifft sich wieder eine Gruppe Freiwilliger unter der Leitung Oberndorfers, um die Sanierungsarbeiten fortzusetzen. „Wir hoffen, dass sich noch Personen finden, die sich an dieser ehrenvollen Tätigkeit beteiligen“, schließt die Geschichtswissenschaftlerin. Kontakt per E-Mail unter ingrid.oberndorfer@gmail.com.