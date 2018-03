In der Stadtgemeinde tauchte jüngst mehrmals das Gerücht auf, dass die man beabsichtige, den „Hintaustrakt“ des Erzherzog-Carl-Hauses niederzureißen und dort Wohnbauten errichten zu lassen. Vor einigen Jahren beschloss eine private Initiative in Kooperation mit der Gemeinde, den Trakt zu revitalisieren.

Bei der „Langen Nacht der Museen“ war das Gelände des Öfteren Schauplatz von historischen Zeltlagern und Veranstaltungen rund um die Schlacht am Wagram. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass der engagierte Stadthistoriker Manfred Groß – auch Autor eines Buches über die Geschichte der Stadt – aufgefordert wurde, seine persönlichen Sachen (Werkzeug und diverse Gegenstände) vom Gelände zu entfernen. VP-Kulturstadtrat Franz Spehn meint dazu: „Der Quertrakt ist sehr baufällig. Es fallen immer wieder Dachziegel herunter und wir können nicht mehr für die Sicherheit der Besucher garantieren. Es besteht bereits Gefahr im Verzug.“

"Es ist dort kein Wohnbau geplant"

Auch ein Projekt mit Kindern, die dort Brot buken, könne man deshalb nicht mehr durchführen. Spehn weiter: „Aus diesem Grund hat die Museumsgesellschaft in Gesprächen mit VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst den Abriss des Quertraktes in absehbarer Zeit beschlossen.“ Man sei derzeit in Verhandlungen mit Abbruchfirmen. Der Längstrakt, der unmittelbar an das bestehende Museum anschließt, soll bis auf Weiteres erhalten bleiben.

„Es ist dort kein Wohnbau geplant. Vielmehr soll das Gelände weiterhin als Museum dienen. Wir haben vor, dort einen Container aufzustellen, wo wir Heurigenbänke und anderes darin lagern“, so der Kulturstadtrat weiter.

Manfred Groß habe seit Jahren Gegenstände auf dem Gelände kostenlos lagern dürfen und wurde aufgrund des bevorstehenden Abrisses aufgefordert, diese so bald wie möglich zu entfernen.