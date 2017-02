Zu blutigen Szenen kam es am Samstagabend gegen 22 Uhr: Eine familiäre Auseinandersetzung forderte in der Stadtgemeinde zwei Todesopfer – eine Frau wurde schwer verletzt. Was war geschehen?

Der 36-jährige Milan A. und seine Gattin Natasa A. waren zu Besuch beim Vater (55) und der Stiefmutter (52) des Mannes. Aus ungeklärter Ursache kam es im Laufe des Abends zu einem folgenschweren Streit zwischen den Familienmitgliedern. Der 36-Jährige ergriff daraufhin ein Küchenmesser und stach damit auf seinen Vater, seine Stiefmutter und auf seine eigene Frau ein. Laut Markus Haindl von der Landespolizeidirektion NÖ ist eine psychische Erkrankung des Täters nicht auszuschließen. Er wurde noch am Tatort von den alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram festgenommen und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.