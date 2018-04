Aufregung in der Stadtgemeinde: Bis vor einigen Tagen waren mehrere Plakate mit der Aufschrift „Deutsch-Wagram gegen rechtes Gedankengut“ in der Stadt affichiert. Weiters heißt es: „Jubelveranstaltung zu Hitlers Geburtstag am 20.4.? Nein!“ Gemeint war der FP-Ortsparteitag, der just an diesem Tag abgehalten wurde.

Eigenartigerweise war auf den Veröffentlichungen kein Impressum angeführt und bereits vor dem Sonntag waren diese schon wieder verschwunden. VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst ist nicht bekannt, wer hinter der Aktion steckt. „Normalerweise bedarf es bei solchen Aushängen einer Genehmigung der Stadtgemeinde“, so Quirgst. Auch die SPÖ bestreitet jeden Zusammenhang mit den Plakaten. SP-Stadtrat Harald Nikitscher: „Die FPÖ hat diesen Termin ganz bewusst gewählt. Jetzt wundern sie sich über eine Reaktion darauf?“

Wir-Bürgerliste kann sich keinen Reim auf die Aktion machen

Die !wir-Bürgerliste kann sich ebenfalls keinen Reim auf diese Aktion machen. Auch die Grünen weisen jeden Zusammenhang mit dieser Aktivität von sich. „Ich war selbst verwundert, als ich solch ein Plakat beim Bahnhof sah“, so Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer. FP-Gemeinderat Werner Cermak bestreitet jedenfalls jeglichen Hintergedanken, den Parteitag ausgerechnet am Hitler-Geburtstag durchgeführt zu haben. „Das war Zufall. Die Marchfeldmesse begann am 20 April und da unsere beiden Spitzenfunktionäre, Nationalrat Dieter Dorner und Bezirksvorsitzender Herbert Steindl, dort anwesend waren, kam die Idee auf, am Nachmittag den Parteitag zu organisieren, da Dorner und Steindl bei uns auch eingeladen waren.“

Cermak wisse lediglich, dass seine Ex-Schwiegermutter am 4. April Geburtstag feiere. „Es ist für mich keine Bildungslücke, wenn ich Hitlers Geburtstag nicht kenne“, so der Blaue weiter. Die FPÖ übergab den Fall ihrem Anwalt, um die Voraussetzungen (Verwendung des FPÖ-Logos) für eine Klage prüfen zu lassen.