Sabine H. ist völlig verzweifelt. Ihr 28-jähriger Sohn leidet seit vielen Jahren an paranoider Schizophrenie. Er hat krankheitsbedingt schon viele Spitalsaufenthalte hinter sich. Die Mutter klagt: „Die Anfälle erfolgen schubweise. In diesen Situationen ist er nicht mehr in der Lage, sich um seine finanziellen Belange zu kümmern und verursacht in seinem Umfeld immer wieder Schäden.“

„Es wäre die Pflicht des Gesetzgebers, die Bevölkerung vor einem kranken Menschen zu schützen.“ Aufruf der besorgten Mutter

Es seien aufgrund einiger polizeibekannter Delikte schon zahlreiche Gerichtsstrafen anhängig. Seit einem Jahr sei der junge Mann obdachlos, er erhalte daher auch keine Grundversorgung. Bereits zweimal habe die Frau bei der Bezirkshauptmannschaft eine Sachwalterschaft angeregt, beide Male sei ihr Antrag abgelehnt worden. Der Sohn habe im Winter in einem Fahrzeug sein Dasein gefristet und sei bereits bis auf die Knochen abgemagert. Sie könne ihm nicht helfen, da er seine eigene Mutter während der Krankheitsschübe als Feindbild sieht.

Die Frau prangert an: „Ich habe bei allen Behörden gemeldet, dass mein Sohn Hilfe benötigt. Ist es nicht die Pflicht des Gesetzgebers, die Bevölkerung vor einem kranken Menschen zu schützen? Hat nicht auch der Patient ein Anrecht darauf, entsprechend versorgt zu werden?“

Mehr dazu