Bei den Grünen ist die Freude groß, weil nun das Projekt „Junges Wohnen“ am Hanuschplatz (die NÖN berichtete) tatsächlich in Angriff genommen wird. „Ein Spatenstich alleine genügt jedoch nicht und auch das Errichten von Wohnblocks ist zu wenig“, sagt Gemeinderätin Bettina Bergauer. „Es muss auch an die Rahmenbedingungen gedacht werden.“

Man kann nicht junge Menschen zweieinhalb Kilometer vom Zentrum entfernt ohne Infrastruktur alleinelassen.“ Die Grünen fordern daher eine autofreie Mustersiedlung, regelmäßige Anbindung an die Bahnlinie mit dem Stadtbus, Wohnstraßen zur Verkehrsberuhigung in der Fabrikstraße und in den umliegenden Gassen sowie Zebrastreifen über die Bockfließer Straße zur sicheren Querung bei der Bushaltestelle. Weiters werden ein Radweg entlang der Fabrikstraße bis zum Zentrum sowie Fahrradabstellplätze und Carsharing statt Pkw-Stellplätze gefordert.

„Junge Menschen sind noch nicht so sehr auf das Auto fokussiert und besitzen immer weniger selbst einen Führerschein“, meint Grünen-Gemeinderat Heinz Bogner abschließend. VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst hält die Wünsche der Grünen für nicht realisierbar. „Mit diesen übertriebenen Auflagen, die das Projekt überfrachten, bringen sie es um. Die Würfel sind bereits gefallen“, so der Stadtchef. Allerdings könne man sich diese oder jene Idee noch überlegen.

Quirgst weiter: „Wir sind froh, dass wir jungen Menschen eine Alternative bieten können.“