SP-Gemeinderat Gustav Ewald regt der Zustand des Koksler-Spielplatzes auf: „Die beiden hölzernen Treppen zum Spielplatz sind seit längerer Zeit gesperrt“, so der Mandatar. Der eine Aufgang befindet sich neben einer bei den Kids sehr beliebten Rutsche und sie müssten nun, um diese vom Spielplatz zu erreichen, einen Umweg von 250 Metern über die asphaltierte Zufahrtsstraße in Kauf nehmen.

„Die meisten ignorieren die Sperre. Sie klettern auf oder neben der Treppe wieder zum Ausgangspunkt der Rutsche hoch“, so der Gemeinderat. Und weiter: „Die Stiegen (aus alten Eisenbahnholzschwellen, Anm.) und die Geländer sind schon seit etwa drei Jahren desolat. Es war damals also absehbar, dass der Schaden fortschreitet. Gemacht wurde damals wie heute nichts.“

"Die Neugestaltung der Stiegen ist längst im Laufen"

Besonders in der warmen Jahreszeit würden sich viele Kinder am Spielplatz aufhalten und die Gefahr eines Unfalls bei Benutzung der gesperrten Treppe oder beim Aufstieg im steilen Gelände neben dem Aufgang sei besonders hoch. Was sagt VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst dazu? „Die Neugestaltung der Stiegen ist längst im Laufen und ein Angebot für die Ausführung der Arbeiten ist auch bereits eingelangt“, so der Stadtchef.

Jedoch sei eine Sanierung der bestehenden Stufen laut TÜV nicht zulässig und daher gestalte sich die Neuerrichtung der Anlage entsprechend aufwendig.

„Es müssen noch weitere Angebote eingeholt und Ausführungsvarianten geprüft werden. Dies wäre jedoch leicht beim Amtsleiter oder auch bei mir in Erfahrung zu bringen gewesen. Jedenfalls wird derzeit intensiv an der Umsetzung der Sanierung gearbeitet“, so Quirgst abschließend.