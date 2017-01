Deutsch-Wagram

In der jüngsten Gemeinderatssitzung entwickelte sich eine hitzige Diskussion, ob das Verlassen der Sitzung – und das damit verbundene Verhindern einer Abstimmung – gegen die Gemeindeordnung verstößt (die NÖN berichtete).

Zur Erinnerung: In der vorletzten Sitzung (am 13. Dezember) verließen die Mitglieder der Oppositionsparteien (SPÖ, FPÖ, Grünen und !wir-Bürgerliste) vor der Abstimmung zum Tagesordnungspunkt „Erhöhung der Beiträge für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten“ den Saal. In der darauffolgenden Sitzung (am 20. Dezember) verließen die Mandatare der Opposition abermals den Saal – diesmal beim Tagesordnungspunkt „Auftragsvergabe für den Neubau der Aufbahrungshalle“.

"Das ist ein zweischneidiges Schwert"

Sie kehrten allerdings nach einer von VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst verordneten Sitzungsunterbrechung wieder in den Saal zurück. Der empörte Stadtchef ist der Meinung, dass ein Auszug ein eindeutiger Verstoß gegen die Gemeindeordnung sei. Die Mandatare der Opposition sind hingegen der Überzeugung, dass ihr Handeln rechtmäßig war. Wer hat nun recht?

Die NÖN ging dieser Frage nach und machte sich beim Land NÖ schlau. Sachverständiger Alfred Gehart meint dazu: „Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind die Mandatare zur Anwesenheit verpflichtet, andererseits ist ein Verlassen der Sitzung als Zeichen des Protestes ein legitimes Mittel, um eine Abstimmung zu verhindern.“

Ein Verlassen der Sitzung sei aber nur dann sinnvoll, wenn die Zweidrittel-Mehrheit bei den Abstimmungen dadurch nicht mehr erreicht werden kann. Es müsse dann eine weitere Sitzung mit den strittigen Tagesordnungspunkten einberufen werden. Damit in der Folge-Sitzung eine Abstimmung erfolgen kann, reicht allerdings eine Mehrheit von 50 Prozent plus einer Stimme.