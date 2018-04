Der Sieg bei diesem Fußballevent ging an die VS Gänserndorf, die schon beim Sumsi Erima Hallencup im Februar ins Endspiel des Landesfinales eingezogen war. Dem ist man nun auch am Feld einen Schritt näher gekommen – genauso wie Finalist VS Orth an der Donau darf man beim Regionalturnier Ende Mai in Großkrut weiterspielen. Im kleinen Finale gewann die VS Groß-Enzersdorf das Siebenmeterschießen gegen die VS Oberhausen.