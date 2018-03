Aufmerksamen Volksschulkindern verdankt ein Hausbewohner möglicherweise sein Leben. Als die Kleinen gestern, Dienstag, kurz nach Unterrichtsbeginn aus dem Klassenfenster schauten, entdeckten sie beim gegenüberliegenden Gebäude Rauchschwaden. Sie meldeten ihre Beobachtung der Lehrerin und diese alarmierte um 8.16 Uhr per Notruf die Feuerwehr.

Feuerwehr Dt.Wagram

Gleich nach dem Eintreffen am Unfallort wurden die Strasshofer Florianis zur Unterstützung nachgefordert. Der Einsatztrupp musste mit Atemschutz in die völlig verrauchte Wohnung eindringen. Die darin eingeschlossene Person wurde ins Freie gebracht und bis zum Eintreffen der Rettung mit Sauerstoff versorgt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im vierten Stock des Gebäudes wurde auch die Nachbarwohnung evakuiert. Die Silberhelme brachten eine Mutter mit ihrem Kleinkind in Sicherheit.

Bereits nach kurzer Zeit konnten die drei Atemschutztrupps „Brand aus“ geben, mit einem Überdruckbelüfter wurde der Rauch aus dem Mehrparteienhaus geblasen. Insgesamt waren 27 Kameraden mit sieben Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz.