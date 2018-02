Fast alle politischen Verantwortungsträger, seien es jene in der neuen Bundesregierung oder jene in den Ländern Niederösterreich und Wien, haben sich für den Bau der dritten Piste ausgesprochen. Nun wollte Antifluglärm-Aktivist Adolf Obrist von SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl dessen im Wahlkampf angepriesene „zweite Meinung“ hören. Doch es kam wieder eine Zustimmungserklärung für die dritte Piste.

Es stehe außer Streit, dass der Wirtschaftsstandort und damit die Arbeitsplatzsituation mit der dritten Piste enorm an Dynamik zugewinnen würden, schreibt Schnabls Team. Und Flugzeuge, die im Falle eines Nicht-Baus in die Warteschleife umgeleitet werden müssten, würden weitaus mehr Emissionen ausstoßen, als wenn sie sofort landen könnten. Darüber hinaus hätten in den letzten 15 Jahren engagierte Bürger, NGOs, Gemeindevertreter und Interessensgruppen in Mediationsverfahren und Dialogforum unzählige ehrenamtliche Stunden geleistet, um für die Region ein zentrales wirtschaftliches Großprojekt umweltverträglich umzusetzen.

„Wieder nur falsche Aussagen“, so Obrist: „Bei ständigem Anstieg der Passagierzahlen sind die Flugbewegungen seit 2008 ununterbrochen rückläufig und derzeit auf dem Stand von 2004. Der Versuch, den Bau einer dritten Piste mit einem drohenden Gedränge und unnötigen Warteschleifen am Himmel zu rechtfertigen, ist damit völlig aus der Luft gegriffen.“ Das bestätigen auch Zahlen der Statistik Austria: An- und Abflüge sind in den letzten Jahren gesunken. „Die Kapazitätsgrenzen werden somit noch lange nicht erreicht.“

Ansuchen um Teilnahme bei Sitzungen abgelehnt

Auch seien weder im Meditationsverfahren noch im Dialogforum die Erwägungen aller Beteiligten in Betracht gezogen worden. „In meiner Eigenschaft als Sprecher der an gesammelten Unterschriften größten Bürgerinitiative aus NÖ im UVP-Verfahren habe ich mehrfach um Teilnahmemöglichkeit an den Sitzungen des Dialogforums ersucht. Alle diesbezüglichen Ansuchen wurden abgelehnt.“ (Anm. der Redaktion: Obrist hatte sich zuvor geweigert, einer gebotenen Verschwiegenheitsübereinkunft zuzustimmen).

Auch die im Schnabl-Brief angeführten Lärmschutzfenster will der Antifluglärm-Aktivist nicht so stehen lassen. „Lärmschutzfenster wurden nur für Schlafräume genehmigt und man wird gezwungen, sie von einem vom Flughafen vorgeschriebenen Lieferanten zu beziehen.“ Es gebe Straßen, wo auf einer Straßenseite Lärmschutzfenster genehmigt wurden und auf der gegenüberliegenden Seite – Abstand vier Meter – nicht. „Die erlaubte und genutzte Nutzungsbreite der darüber liegenden Landeroute ist aber mehrere hundert Meter breit.“ Obrist könne daher wenig davon erkennen, was vom gemeinsamen Willen der Menschen aus der Region geprägt sei.

Andere Initiativen wie die Plattform „System Change, not Climate Change!“ oder das Bundesverwaltungsgericht warnen vor allem vor den Auswirkungen auf Klima und Bodenverbrauch. Der CO -Ausstoß der Luftfahrt, dazu die Emissionen von Stickoxiden, Rußpartikeln und Wasserdampf tragen weltweit mit rund fünf Prozent zum Klimawandel bei, so die Klimaforscher vom Weltklimarat IPCC.

Der Flugverkehr ist auch laut EU-Kommission der in Österreich am stärksten wachsende und klimaschädlichste Verkehrssektor. Gemäß Flughafenprognosen könnte das Wachstum zu einem zwei- bis dreifachen Anstieg der CO -Emissionen bis 2025 führen. Ganz abgesehen davon würde das Milliardenprojekt der dritten Piste über 660 Hektar Fläche in Anspruch nehmen, darunter Felder, Wald und Trockenrasenflächen. Knapp 200 Hektar müssten für Landebahn und Rollwege mit Beton und Asphalt versiegelt werden – das entspricht etwa acht Mal der Fläche der Wiener Ringstraße.