Die Gemeinde zählt trotz einiger Investitionen 2017 zu den am niedrigsten verschuldeten Kommunen Niederösterreichs. Entsprechend positiv gestimmt gab SP-Bürgermeister Josef Kohl einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Künftig will man auf sanften Tourismus setzen (die NÖN berichtete). Der Radweg, der im Vorjahr schon zum Teil fertiggestellt wurde, wird daher weiter ausgebaut. Beim Sportplatz soll daher eine Radraststation samt Unterkünften errichtet werden, um Touristen anzulocken.

Die biologische Gelsenregulierung soll weiterhin dafür sorgen, dass Gäste und Bewohner die wunderschöne Natur – das Kapital der Gemeinde – ungestört genießen können.

Nahversorger wollen nicht mehr investieren

Ein großes Problem ist die Erhaltung der Nahversorgung. Da beide Ladenbesitzer in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen werden, ist man bemüht, Nachfolger zu finden. Neben der großen Konkurrenz in den Nachbarorten gibt es dabei auch noch andere Probleme: Das Gebäude müsste dringend saniert werden. Die Besitzer sind jedoch bislang nicht zu solch großen Investitionen bereit.

Dadurch wird für Interessenten eine Übernahme nahezu unmöglich. Für die Erlangung einer Nahversorgungsförderung vom Land NÖ ist es Voraussetzung, dass die Gemeinde Eigentümer des Objektes ist. Dies ist hier nicht der Fall, weshalb eine Landesförderung nicht möglich ist. Obwohl die Gemeinde im gegenständlichen Fall keinerlei Mitspracherecht hat, will man weiterhin versuchen, so weit wie möglich Einfluss auf den weiteren Verlauf zu nehmen.